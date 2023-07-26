Организатора фальшивой жилищной программы задержали в Астане   

Создатель финпирамиды причинил вкладчикам материальный ущерб на общую сумму около 450 млн тенге

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Астана. 17 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане задержан организатор финансовой пирамиды "Семейный Капитал", - В Астане задержан организатор финансовой пирамиды "Семейный Капитал", сообщает Агентство по финансовому мониторингу.





Он создал фиктивную программу приобретения жилья, заключал договоры с клиентами, условием которых являлось вложение от 300 000 до 5 000 000 тенге, срок ожидания жилья заявлялся от 6 до 10 месяцев с переплатой от 30 до 60 процентов. В результате граждане обещанные квартиры не получили, а вложенные средства не возвращены", - рассказали в АФМ.









По информации ведомства, организатор фиктивной жилищной программы причинил вкладчикам материальный ущерб на общую сумму около 450 млн тенге. Он задержан и содержится под стражей.





АФМ призывает граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.





Если вы и ваши близкие столкнулись с аналогичной деятельностью недобросовестных предпринимателей, просим обратиться в ДЭР по месту проживания или в call-центр АФМ", - обратились в ведомстве к возможным пострадавшим.





Ранее в Абайской области осудили организаторов финансовой пирамиды Qnet. Мошенники обманули в общей сложности 30 граждан Казахстана, которые вложили в финпирамиду 25 млн тенге.





В Западном Казахстане АФМ проводит досудебное расследование в отношении представителей компании World Money.





Одним из обязательных условий компании являлось внесение денежных средств от 21 тысячи до 53 тысяч тенге и привлечение других участников, в том числе посредством мессенджеров WhatsApp, Telegram. В период с января 2023 года по настоящее время в финансовую пирамиду вовлечено 130 вкладчиков", - сообщили в АФМ.



