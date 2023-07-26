Суд вынес приговор организаторам финпирамиды Qnet

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Семей. 14 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Абайской области осудили организаторов финансовой пирамиды Qnet на шесть лет, сообщает пресс-служба ДУИС области.





В 2018 году К. зарегистрировался на сайте международной компании Qnet, получил сертификат независимого представителя.





В начале марта 2021 года он решил создать финансовую пирамиду на территории Алматинской области. К. взял в свою команду знакомого, ранее осужденного.





К. и Б. действовали под прикрытием интернет-торговли продуктов международной компании Qnet, зарегистрированной в Малайзии. Для участия в совместной деятельности граждане должны были произвести взносы в размере от 780 000 тенге до 1 200 000 тенге для регистрации в качестве независимого представителя компании и приобретения клубной карты путешествия.





В 2021 году мужчины открыли офис, взяв в аренду помещение. Была организована рекламная кампания. В результате в деятельность финансовой пирамиды К. и Б. были привлечены в общей сложности 30 граждан Казахстана, которые вложили деньги на общую сумму 25 000 000 тенге.





К. и Б. признаны виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 217 УК РК, и были лишены свободы сроком на 6 лет с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности", - сообщили в ДУИС.





Напомним, в Казахстане жертвами финансовых пирамид за январь-апрель 2023 года стали 382 человека, что в 3,3 раза больше, чем годом ранее. Среди них было 6 детей в возрасте до 11 лет. Сумма ущерба от финпирамид составила 12,2 млрд тенге.





29 мая в Алматы организатора очередной финпирамиды задержали во время шоу-презентации.



