29.05.2023, 14:55 22036
Организатора очередной финпирамиды задержали во время шоу-презентации в Алматы
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Алматы. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент Агентства по финансовому мониторингу задержал предполагаемого организатора и руководителя финансовой (инвестиционной) пирамиды Hit beat music в момент организации рекламных шоу-презентаций.
Установлено, что Hit Beat Music (HBM Group) осуществляет свою незаконную деятельность, маскируясь под информационно-аналитическую компанию в сфере инвестиций. Компания предлагала доверчивым гражданам вносить денежные средства в канадские музыкальные инвестиционные проекты, гарантирующие получение стабильного вознаграждение", - сообщает пресс-служба АФМ.
Ведомство отметило, что Hit Beat Music (HBM Group) не имеет регистрации на территории Казахстана в качестве юридического лица, представительства и филиала. Также у компании нет открытого банковского счета.
Взносы вкладчиков производились в наличной форме без оформления приходных кассовых ордеров. Общее количество зарегистрированных пользователей составляет более 2300 человек", - отметили в АФМ.
В настоящее время организатор Hit beat music арестован на 2 месяца.
В агентстве призвали граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.
Ранее в Талдыкоргане арестовали руководителя финпирамиды Qnet, от действий которой пострадали более 230 человек.
Также проводится расследование в отношении организаторов финпирамиды MetaGo, которая привлекла от вкладчиков более 124 млн тенге.
Напомним, в мае АФМ опубликовало список финпирамид. С начала текущего года агентством выявлено 22 финпирамиды.
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30.05.2023, 09:00 1331
Руководители природного резервата "Семей орманы" осуждены за коррупцию
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Семей. 30 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированным межрайонным судом по уголовным делам по области Абай оглашен приговор в отношении руководства РГУ "Государственный лесной природный резерват "Семей орманы" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК и других лиц, сообщает Агентство по противодействию коррупции РК
Трое руководителей государственного учреждения признаны виновными в создании и участии в организованной преступной группе и получении от предпринимателей взяток на системной основе в сумме от 700 тысяч до 13 млн тенге. Незаконное вознаграждение они передавали должностным лицам за выдачу разрешений на санитарную очистку и вырубку леса на территории резервата, за беспрепятственное подписание договоров по государственным закупкам, а также общее покровительство", - проинформировали в пресс-службе.
Все трое руководителей резервата осуждены к 10 годам, пятеро взяткодателей признаны виновными в даче взяток и приговорены к срокам от полутора до трех с половиной лет лишения свободы.
Кроме того, все осужденные лица пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе, органах местного самоуправления, финансовых организациях и в квазигосударственном секторе. Приговор в законную силу не вступил.
Ранее акима-взяточника приговорили к четырем годам тюрьмы в Акмолинской области.
29.05.2023, 19:11 16796
В Жанаозене задержали подозреваемого в развращении малолетней
Фото: Depositphotos
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Жанаозен. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Жанаозене задержали подозреваемого в совершении развратных действий в отношении малолетней, сообщает "Лада".
В социальной сети Instagram появилась информация, что во дворе дома 49 в 4-м микрорайоне задержали извращенца, который пытался домогаться несовершеннолетней девочки. По словам жителей, он заставил ребенка раздеться и стал трогать шестилетнюю девочку в интимных местах. Это в окно увидела мать девочки.
28 мая примерно в 17.00 на пульт дежурного "102" поступил вызов о том, что по в Жанаозене в 4-м микрорайоне мужчина дотрагивался до интимных мест несовершеннолетней девочки. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований управления полиции Жанаозена по статье 124 Уголовного кодекса РК (Развращение малолетних)", - сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.
По данным ведомства, 37-летний подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Иная информация в интересах следствия не разглашается.
В середине мая в селе Коктобе-1 Алматинской области за развращение школьницы задержан 44-летний местный житель. Он, по словам местных жителей, в течение нескольких лет совершал сексуальные действия в отношении своей малолетней соседки.
В марте в Карагандинской области житель Туркестана пытался увести 14-летнюю девочку в свою квартиру.
Убивший несовершеннолетнюю девочку в Жетысуской области насильник получил пожизненный срок.
Житель Талдыкоргана получил 20 лет тюрьмы за развращение малолетней дочери. Отбывать наказание извращенец будет в исправительном учреждении максимальной безопасности.
29.05.2023, 17:50 17521
В Алматинской области подвергшиеся насилию сестры взяты под защиту полиции
Назначены соответствующие экспертные исследования
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Талдыкорган. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области подвергшиеся насилию сестры взяты под защиту полицейских на время проведения досудебного расследования, сообщает Polisia.kz.
В ЕРДР УП Енбекшиказахского района зарегистрированы два уголовных дела по части 4 статьи 121 УК РК "Насильственные действия сексуального характера". В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлен 58-летний подозреваемый - гражданин Ц., 1965 года рождения, который является родным отцом потерпевших", - проинформировали в полиции.
В настоящее время с участием фигуранта уголовных правонарушений проводятся все необходимые следственные действия, направленные на всестороннее, полное и объективное исследование обстоятельств. Назначены соответствующие экспертные исследования.
Подозреваемый задержан в порядке статьи 128 УПК РК и водворен в изолятор временного содержания.
Напомним, о вопиющем факте написала в Facebook журналистка Сандугаш Дуйсенова. По ее словам, к ней обратилась тетя пострадавших девочек. По словам девочек, насильник издевался над ними в течение 10 лет.
29.05.2023, 16:19 20666
Подростка подозревают в убийстве сверстника в Западном Казахстане Дополнено
По подозрению в совершении преступления задержан 15-летний мальчик
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Уральск. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Подростка подозревают в убийстве сверстника в Западно-Казахстанской области.
Трагедия произошла 28 мая в поселке Щапова. По информации пресс-службы управления здравоохранения ЗКО, в областную детскую многопрофильную больницу доставили 16-летнего подростка. При осмотре он не подавал признаков жизни, сообщает портал "Мой город".
В пресс-службе департамента полиции региона рассказали, что подросток скончался, не приходя в сознание. Причина смерти не называется.
По подозрению в совершении преступления задержан 15-летний мальчик. Назначены экспертизы, ведется досудебное расследование.
Дополнено 29.05.2023, 20.18
Учителя поселка Щапово рассказали, что погибший подросток учился в 9-м классе, а задержанный в 8-м. В вечером 28 мая возле обелиска собралась группа молодых ребят, в основном из учеников местной школы. Спустя некоторое время между погибшим и задержанным произошла словесная перепалка, в ходе которой восьмиклассник ударил девятиклассника кулаком в грудь, сообщает "Уральская неделя".
После удара подростку стало плохо, он стал задыхаться. Другие ученики, находившиеся рядом, принесли воды, а кто-то из подростков позвонил родителям пострадавшего. Когда на место пришла его мама, она вызвала скорую", — рассказали учителя местной школы.
По информации отдела образования района Байтерек, на месте трагедии полиция обнаружила только пустые пластиковые бутылки от кока-колы, бутылок от алкоголя обнаружено не было.
В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что, когда подростка доставили в ОДМБ города Уральска, врачи констатировали его смерть, в тот момент подросток уже не подавал признаков жизни.
В настоящее время полиция расследует уголовное дело по статье 106, часть 3, УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до восьми лет либо лишение свободы на тот же срок.
29.05.2023, 12:23 25616
Завершено расследование в отношении генерал-майора полиции о взятке в 40 млн тенге
В 2021 году Билялов путем обмана завладел 40 млн тенге под предлогом решения вопроса по прекращению уголовного дела
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Астана. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционной службой завершено расследование в отношении генерал-майора полиции, который в 2021 году путем обмана завладел 40 млн тенге под предлогом решения вопроса по прекращению уголовного дела, сообщает пресс-служба Антикора.
В настоящее время дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного акта, сообщил официальный представитель Антикоррупционной службы Арман Тлеукенов.
В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
29.05.2023, 11:28 26926
Лидера распространявшей порнографию транснациональной ОПГ приговорили к 12 годам колонии
Фото: Depositphotos
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Шымкент. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте суд приговорил организатора транснациональной организованной преступной группы, промышлявшей распространением порнографии через интернет в режиме реального времени, к 12 годам лишения свободы.
В июле 2021 года в ходе мониторинга соцсетей оперативники криминальной полиции выявили порностудию, которая транслировала в режиме онлайн. Полицейские в течение полугода проводили все необходимые оперативно-розыскные мероприятия. В результате сыщики вышли на след жителей Алматы, Астаны и Шымкента, среди которых пятеро граждан Кыргызстана и пятеро казахстанцев, сообщает Polisia.kz.
Их задержание сотрудники департамента полиции произвели на съемных квартирах в трех мегаполисах. У них изъяли около 44 тысяч долларов США, наркотики и недвижимость в Алматы.
Установлено, что в крупных городах действовали более 10 веб-порностудий, оборудованных на съемных квартирах. Работали там порядка 50 девушек, среди которых две несовершеннолетние.
Досудебное расследование по данному факту велось более девяти месяцев в соответствии с пятью статьями УК РК, в том числе "вовлечение несовершеннолетних в изготовление продукции эротического содержания", "создание и руководство организованной группой", "незаконное распространение порнографических материалов" и "изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних или их привлечение для участия в зрелищных мероприятиях порнографического характера", - рассказал заместитель начальника следственного управления ДП города Шымкента Талгат Абуов.
Отмечается, что это первый случай выявления порностудии в Казахстане, работавшей в режиме онлайн. Учитывая неординарность и сложность данного уголовного дела, оно находилось на особом контроле руководства департамента полиции и прокуратуры.
В ходе досудебного расследования следователи опросили свыше 50 человек в качестве свидетелей. В свою преступную деятельность они смогли вовлечь дистанционно и переводчиков-операторов с английского на русский. Клиентами онлайн-порностудий являлись иностранные граждане, которые расплачивались валютой.
Организовал и руководил этой транснациональной преступной группировкой гражданин Кыргызстана Алишер Шаршеналиев, 1998 года рождения. Он лично распределял обязанности каждого члена ОПГ. Все члены преступной группы действовали в соответствии определенному распорядку. В основном вербовали девушек из малообеспеченных семей с приятной внешностью, обещая высокую зарплату. Каждая девушка должна была подчиняться строгим правилам. За любым нарушением следовали большие штрафы. В результате следственной группой было собрано 167 томов уголовного дела и каждый том состоял из 186 страниц. То есть многотомное дело состояло в целом из более 31 тысяч страниц. Это говорит о том, что следователями, чтобы доказать организованность данной группировки, роль и вину каждого участника преступной группы, пришлось провести скрупулезную и колоссальную работу по сбору вещественных доказательств", - заключил Абуов.
В мае 2022 года дело с обвинительным актом следователи направили в суд. В свою очередь суд, изучив материалы уголовного дела, в конце апреля 2023 года вынес свой вердикт: главарь ОПГ Алишер Шаршеналиев осужден к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества, добытого преступным путем, а члены его преступной группировки получили сроки от 3 до 7 лет лишения свободы.
28.05.2023, 14:08 49626
Подозреваемого в изнасиловании собственных дочерей задержали в Алматинской области
Фото: Depositphotos
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Талдыкорган. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Подозреваемого в систематическом изнасиловании собственных дочерей задержали в Алматинской области.
О вопиющем факте написала в Facebook журналистка Сандугаш Дуйсенова. По ее словам, к ней обратилась тетя пострадавших девочек.
Вчера моя подписчица привезла двух племянниц из Енбекшиказахского района. То, что она поведала, повергло нас в шок. Родной отец сначала изнасиловал старшую дочь, а потом младшую, причем в извращенной форме", - написала журналистка.
По словам девочек, насильник издевался над ними в течение 10 лет.
Дуйсенова также рассказала, что мать девочек обо всем знала, но молчала.
Отец семейства женат на двух женщинах, и обе с детьми живут в одном доме в Иссыке. Девочки все эти годы терпели, пока не выросли. Скопили денег и убежали к моей знакомой", - рассказала Дуйсенова.
Он отметила, что у нее есть доказательства изнасилования в виде аудиозаписей. Также журналистка написала, что предполагаемый насильник - влиятельный человек и есть опасения, что он может откупиться.
Потерпевшие написали заявление в полицию Талдыкоргана.
В настоящее время 57-летний подозреваемый установлен и доставлен в полицию. Проводятся все необходимые следственные мероприятия, направленные на всесторонность, полноту и объективность исследования обстоятельств, необходимых и достаточных для правильного разрешения дела", - сообщили в ДП Алматинской области.
Руководитель ведомства взял на особый контроль ход расследования.
Стоит отметить, что статистика преступлений против несовершеннолетних в Казахстане выглядит пугающе. Только за январь 2023 года в стране зарегистрировали 227 уголовных правонарушений в отношении несовершеннолетних - сразу на 32% больше, чем в январе 2022 года.
Росту преступлений немало способствует лояльность по отношению к насильникам.
Так, в Мангистауской области недавно оправдали обвиняемого в изнасиловании дочери.
При этом ранее в этой же области насильнику двоих детей пересмотрели приговор в сторону ужесточения и приговорили к пожизненному заключению.
Следом там же 20 лет тюрьмы получил обвиняемый в изнасиловании пятилетней девочки.
Ранее стало известно, что в Жанаозене несовершеннолетняя забеременела от своего отца. Его задержали.
Подозреваемых в изнасиловании несовершеннолетних также задержали в Туркестанской и Алматинской областях.
26.05.2023, 16:20 92131
В Казахстане завершены расследования в отношении трех фармкомпаний на предмет картельного соглашения
Материалы дела рассматриваются в суде, предварительное административное взыскание - 1,4 млрд тенге
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Астана. 26 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На фармацевтическом рынке завершены расследования в отношении ТОО "КФК "Медсервис плюс", ТОО "Акниет", ТОО "Стофарм" на предмет картельного соглашения, сообщает Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан.
По итогам расследования установлены факты, указывающие на договоренности между вышеуказанными фармкомпаниями о непроявлении конкурентной борьбы между собой при участии в закупках услуг по транспортировке и хранению лекарственных средств и медицинских изделий, проводимых ТОО "СК-Фармация", - проинформировали в агентстве.
Материалы дела рассматриваются в суде, предварительное административное взыскание - 1,4 млрд тенге.
Также в пресс-службе разъяснили, что такое картельный сговор.
Это незаконное соглашение между предприятиями, направленное на ограничение конкуренции на рынке. Обычно члены картельного сговора договариваются между собой о снижении объемов производства или продажи товаров/услуг, повышении цен, распределении рынка, преследуя общую цель увеличения своей прибыли. Картельный сговор является противозаконным и может повлечь за собой административные и уголовные наказания, а также значительные финансовые штрафы", - пояснили в агентстве.
Подчеркивается, что данные действия в конечном итоге приводят к регулированию рынка самими субъектами рынка, альтернативному государственному.
В современных условиях картели способствуют повышению цен на товары от 10-25%, ущерб от их деятельности может быть равен 1,5-2% ВВП", - добавили в АЗРК.
Ранее две организации по аграрной экспертизе оштрафовали за картельный сговор.
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