26.05.2023, 10:49 32066
В Талдыкоргане арестовали руководителя финпирамиды Qnet
От действий мошенников пострадали более 230 человек
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Талдыкорган. 26 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент АФМ области Жетісу проводит досудебное расследование в отношении организатора и руководителя финансовой пирамиды Qnet.
Установлено, что в период с 2018 по 2020 годы в деятельность финансовой пирамиды вовлечен 231 потерпевший, которые вложили свои личные денежные средства на общую сумму более 220 млн тенге", - сообщает пресс-служба АФМ.
В отношении подозреваемого судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.
Досудебное расследование продолжается. Иная информация разглашению не подлежит.
Ранее АФМ опубликовало список финпирамид. С начала текущего года их выявлено более 20.
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26.05.2023, 16:20 21271
В Казахстане завершены расследования в отношении трех фармкомпаний на предмет картельного соглашения
Материалы дела рассматриваются в суде, предварительное административное взыскание - 1,4 млрд тенге
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Астана. 26 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На фармацевтическом рынке завершены расследования в отношении ТОО "КФК "Медсервис плюс", ТОО "Акниет", ТОО "Стофарм" на предмет картельного соглашения, сообщает Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан.
По итогам расследования установлены факты, указывающие на договоренности между вышеуказанными фармкомпаниями о непроявлении конкурентной борьбы между собой при участии в закупках услуг по транспортировке и хранению лекарственных средств и медицинских изделий, проводимых ТОО "СК-Фармация", - проинформировали в агентстве.
Материалы дела рассматриваются в суде, предварительное административное взыскание - 1,4 млрд тенге.
Также в пресс-службе разъяснили, что такое картельный сговор.
Это незаконное соглашение между предприятиями, направленное на ограничение конкуренции на рынке. Обычно члены картельного сговора договариваются между собой о снижении объемов производства или продажи товаров/услуг, повышении цен, распределении рынка, преследуя общую цель увеличения своей прибыли. Картельный сговор является противозаконным и может повлечь за собой административные и уголовные наказания, а также значительные финансовые штрафы", - пояснили в агентстве.
Подчеркивается, что данные действия в конечном итоге приводят к регулированию рынка самими субъектами рынка, альтернативному государственному.
В современных условиях картели способствуют повышению цен на товары от 10-25%, ущерб от их деятельности может быть равен 1,5-2% ВВП", - добавили в АЗРК.
Ранее две организации по аграрной экспертизе оштрафовали за картельный сговор.
26.05.2023, 15:16 25086
К 4,5 года лишения свободы приговорен экс-глава управления спорта Алматы
Фото: Depositphotos
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Алматы. 26 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Бывший руководитель городского управления спорта получил 4,5 года тюрьмы за хищение бюджетных средств.
В суде № 2 Медеуского района Алматы рассмотрено уголовное дело в отношении сотрудников управления спорта Алматы по обвинению в хищении чужого имущества в особо крупном размере
Как рассказали в пресс-службе суда, с ноября 2020 года по декабрь 2021 года управление спорта проводило конкурсы госзакупок в рамках комплексных спортивных программ.
Глава ведомства по предварительному сговору с начальниками финансово-экономического отдела и отдела спорта высших достижений приобретал услуги по завышенным ценам, а также оплачивал фактически не выполненные работы.
Директор ТОО "К", получив одобрение со стороны управления на проведение ряда мероприятий, совершил хищение бюджетных средств, выделенных на проведения спортивных соревнований, путем завышения затрат на приобретение наградной продукции, спортивного инвентаря и путем неисполнения ряда мероприятий", - говорится в материалах суда.
Суд приговорил трех чиновников к лишению свободы сроком от 3 лет до 4 лет 6 месяцев с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе.
Кроме того, в отношении руководителя управления спорта внесено представление президенту РК о лишении государственной награды - медали "Ерең еңбегі үшін".
Директору ТОО назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет 6 месяцев.
В доход государства с осужденных взыскан материальный ущерб в сумме 330 млн тенге.
Напомним, в августе 2022 года Антикоррупционной службой по городу Алматы установлено, что экс-руководитель управления спорта города Алматы и его подчиненные по предварительному сговору с директором ТОО совершили хищение бюджетных средств на сумму 369 млн тенге.
Подозреваемые оформили фиктивные договоры на аренду спортивного инвентаря, приобретение сертификатов и кубков в рамках государственного закупа. Денежные средства необоснованно перечисляли на банковские счета родственников директора ТОО.
26.05.2023, 14:30 26346
Иностранец пытался выехать из Казахстана на крыше вагона поезда
Задержанный был привлечен к административной ответственности
Фото: КНБ РК
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Петропавловск. 26 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Северо-Казахстанской области пограничники задержали иностранного гражданина при попытке незаконного пересечения государственной границы, сообщает Комитет национальной безопасности Республики Казахстан.
17 мая 2023 года пограничным нарядом отделения пограничного контроля "Булаево" департамента Пограничной службы КНБ РК по Северо-Казахстанской области при попытке незаконного пересечения границы с Российской Федерацией задержан иностранный гражданин.
Нарушитель государственной границы был выявлен в ходе проведения пограничного контроля в верхней части вагона грузового поезда", - рассказали пограничники.
Задержанный был привлечен к административной ответственности.
26.05.2023, 13:31 28006
Суд оправдал бывшего главу управления спорта в Актау
Чиновник подозревался в хищении бюджетных средств
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Актау. 26 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Актау завершилось судебное разбирательство в отношении экс-руководителя управления спорта и физической культуры Каната Жумабаева, который был задержан Антикоррупционной службой в августе прошлого года.
Канат Жумабаев был задержан в августе 2022 года на своем рабочем месте, когда он работал руководителем управления физической культуры и спорта Мангистауской области. Его подозревали в хищении бюджетных средств, сообщает портал "Лада".
Судебный процесс в отношении экс-руководителя управления спорта и физической культуры проходил в Актауском городском суде. Канату Жумабаеву вынесли оправдательный приговор.
Исполнительный директор футбольного клуба "Каспий" Алибек Урузгалиев проходил в этом деле в качестве потерпевшего.
26.05.2023, 13:10 28951
Экс-директор АНПЗ оправдан по делу о нанесении крупного ущерба
Сторона гособвинения намерена обжаловать приговор суда первой инстанции
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Атырау. 26 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Суд в Атырау оправдал экс-директора Атырауского нефтеперерабатывающего завода Шухрата Данбая, обвиняемого в нанесении крупного ущерба предприятию.
По версии гособвинения, на основании подписанного приказа, достоверно зная, что по условиям договора установщик оборудования обязан устранить за свой счет все дефекты, повреждения и весь ущерб, из корыстных побуждений не принял мер по удержанию суммы в размере 728 607 855 тенге за нефункционирующее и дефектное оборудование. Гособвинитель запросил для подсудимого 4 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности, информирует портал "Казинформ".
В ходе расследования подсудимый предъявленные обвинения не признал.
Решением суда экс-директор АНПЗ был оправдан в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Оправдан также проходивший по этому делу директор департамента закупок завода.
Сторона гособвинения намерена обжаловать приговор суда первой инстанции.
Ранее Шухрат Данбай был осужден на три с половиной года ограничения свободы за превышение должностных полномочий в период управления Павлодарским нефтехимическим заводом.
26.05.2023, 11:36 30611
Суд Астаны отклонил иск кыргызстанца Рузахунова к МВД РК
Фото: Depositphotos
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Астана. 26 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Межрайонный суд по гражданским делам Астаны отклонил иск гражданина Кыргызской Республики Викрама Рузахунова к Министерству внутренних дел РК с требованием опровергнуть сведения о его участии в январских беспорядках.
9 января 2022 года на ТК "Казахстан" был продемонстрирован видеосюжет об участии музыканта В. Рузахунова в январских событиях в г. Алматы. 20 марта 2023 года В. Рузахунов обратился в Алматинский районный суд г. Астаны с иском к МВД о признании распространенных в видеосюжете сведений не соответствующими действительности, возложении обязанности опровергнуть указанные сведения и принести публичные официальные извинения через тот же телеканал", - сообщили в пресс-службе суда.
Требования мотивированы тем, что МВД через СМИ распространило необоснованное обвинение о планировании и участии истца - гражданина Кыргызской Республики в митингах в ходе январских событий 2022 года.
В пресс-служба отметили, что суд не нашел подтверждения доводам В. Рузахунова о том, что видеосюжет продемонстрирован на телеканале по инициативе ответчика МВД.
Решением межрайонного суда по гражданским делам Астаны от 19 мая 2023 года Рузахунову В.М. отказано в удовлетворении иска.
Судебный акт не вступил в законную силу.
Напомним, в январе прошлого года в Сети появилось видео, на котором задержанный в населенном пункте под Алматы в ходе антитеррористической операции гражданин Кыргызстана в интервью телеканалу Qazaqstan рассказал, что неизвестные люди предложили ему 90 тысяч тенге за участие в митинге.
Первого числа со мной созвонились незнакомые люди и предложили участвовать в митинге. Предложили 90 тысяч тенге. Поскольку я безработный в Кыргызстане, я согласился. Они купили мне билет. Второго числа я прилетел в Алматы", - рассказал он.
Он сообщил, что в квартире, где он проживал в Алматы, также находились около 10 человек из Таджикистана и Узбекистана.
9 января 2022 года МИД КР вручил МИД РК ноту относительно задержания Рузахунова, в которой призвал "предоставить консульский доступ к задержанному и освободить его в самое ближайшее время".
Со своей стороны посол Казахстана в КР сообщил, что "озабоченность кыргызской стороны будет оперативно доведена до сведения руководства МИД РК, и обещал предоставить более детальную информацию в самое ближайшее время". Посол заверил, что "в сложившейся непростой ситуации компетентными органами Казахстана будет проведено тщательное расследование с выяснением всех обстоятельств и причин произошедшего".
26.05.2023, 11:03 31441
Семь ножевых ранений: подозреваемого в жестоком убийстве экстрадировали в Казахстан
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Астана. 26 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Подозреваемого в жестоком убийстве гражданина Г. экстрадировали из Германии в Казахстан, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РК.
Преступление было совершено в 2017 году на территории автостоянки в городе Уральске. В ходе возникшего конфликта подозреваемый нанес 7 ножевых ранений потерпевшему, который скончался на месте преступления. После совершения противоправного деяния, повлекшего смерть, гражданин Г. скрылся от органов уголовного преследования и был объявлен в международный розыск", - отметили в ведомстве.
Сегодня сотрудниками Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел при содействии Министерства иностранных дел подозреваемый экстрадирован в Казахстан для привлечения к уголовной ответственности.
В настоящее время он водворен в следственный изолятор Астаны.
За совершение вышеуказанного преступления ему грозит наказание от 8 до 15 лет лишения свободы", - сообщили в Генпрокуратуре.
Ранее из Швеции была экстрадирована гражданка Казахстана, подозреваемая в сбыте поддельной валюты.
В марте Генпрокуратур заявила, что более 2,5 тысячи подозреваемых в совершении преступлений находятся в розыске. 250 из 400 подозреваемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений удалось задержать после объявления в розыск.
25.05.2023, 13:39 52196
В 2022 году свыше 700 несовершеннолетних стали жертвами преступлений против половой неприкосновенности
Фото: Depositphotos
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Астана. 25 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения Республики Казахстан разработал проект постановления "Об утверждении комплексного плана по защите детей от насилия, превенции суицида и обеспечения их прав и благополучия на 2023-2025 годы "Бала қорғау".
В 2022 году 719 несовершеннолетних стали жертвами преступлений против их половой неприкосновенности (2020 год - 833, 2021 год - 920)", - сообщается в тексте документа.
Рост преступлений в отношении половой неприкосновенности наблюдается в Павлодарской на 57% (с 23 до 36), Актюбинской на 48% (с 21 до 31), Мангистауской на 9% (с 32 до 35), Северо-Казахстанской на 6% (с 31 до 33) областях и Алматы на 15% (с 46 до 53). Наибольшее количество преступлений против половой неприкосновенности отмечается в Алматинской (87), Карагандинской (70) и Туркестанской областях (63). Итого за 3 года совершено 2472 преступления против половой неприкосновенности. Вместе с тем, на учете органов внутренних дел состоит около 9 тысяч неблагополучных семей, в которых воспитывается более 12 тысяч детей.
При этом на сегодняшний день в сфере защиты детей от насилия наблюдаются следующие системные проблемы, требующие решения:
- отсутствует сеть республиканских специализированных реабилитационных центров для детей, ставших жертвами, свидетелями насилия, а также детей, имеющих аутодеструктивное поведение;
- отмечается недостаточная работа с неблагополучными семьями;
- ослаблена работа социального педагога, ввиду его отсутствия во многих организациях образования;
- нет единого видения ведения медико-социального учета, который направлен на оказание комплексной помощи всей семье;
- отсутствует алгоритм реагирования государственных органов на случаи детского насилия и комплекс мер по коррекции поведения потенциальных насильников;
- ни одним из центральных государственных органов не введена система ведения единого учета всех форм насилия в отношении детей;
- социальные педагоги и педагоги-психологи школ распределяются без учета численности детей в школах, большая загруженность данных специалистов значительно влияет на эффективность учебно-воспитательного процесса и уровень благополучия обучающихся в организации образования.
Целью данного проекта постановления является создание системы по обеспечению безопасности детей, оказанию своевременной квалифицированной помощи детям, а также принятия комплекса дополнительных мер, направленных на предупреждение насилия в отношении детей на 2023-2025 годы", - сообщается в документе.
Ожидаемые результаты:
- повышение эффективности межведомственного взаимодействия государственных органов в сфере защиты прав детей;
- ежегодное снижение количества преступлений в отношении детей, в том числе против их половой неприкосновенности;
- снижение количества суицидов и их попыток среди несовершеннолетних;
- увеличение количества детей, охваченных дополнительным образованием во внеурочное время;
- снижение количества смертей и травматизации детей в результате чрезвычайных ситуаций, дорожно-транспортных происшествий и других несчастных случаях.
Также отмечается, что реализация проекта не предусматривает сокращение доходов или увеличение расходов республиканского и местных бюджетов.
С полным текстом документа можно ознакомиться на сайте "Открытые НПА".
Напомним, количество правонарушений в отношении детей и подростков выросло за год на 11%.
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