В Казахстане жертвами финансовых пирамид стали 6 детей в возрасте до 11 лет

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Астана. 6 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане жертвами финансовых пирамид за январь-апрель текущего года стали 382 человека, что в 3,3 раза больше, чем годом ранее. Среди них было 6 детей в возрасте до 11 лет, 3 - в возрасте 16-17 лет, 9 человек в возрасте 18-20 лет, 72 человека в возрасте 21-29 лет, 120 человек в возрасте 30-39 лет, 100 человек в возрасте 40-49 лет, 54 человека в возрасте 50-59 лет, 18 человек в возрасте от 60 лет. Об этом сообщили аналитики - В Казахстане жертвами финансовых пирамид за январь-апрель текущего года стали 382 человека, что в 3,3 раза больше, чем годом ранее. Среди них было 6 детей в возрасте до 11 лет, 3 - в возрасте 16-17 лет, 9 человек в возрасте 18-20 лет, 72 человека в возрасте 21-29 лет, 120 человек в возрасте 30-39 лет, 100 человек в возрасте 40-49 лет, 54 человека в возрасте 50-59 лет, 18 человек в возрасте от 60 лет. Об этом сообщили аналитики Finprom.kz





Отмечается, что 71,5% жертв, или 273 человека, составили женщины. Также жертвами финансовых пирамид за четыре месяца стали 11 пенсионеров и 3 учащихся.





По итогам января-апреля текущего года в стране зарегистрировали 45 уголовных правонарушений по статье "Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой", что на 6,3% меньше, чем годом ранее. За первые четыре месяца 2022 года в стране зарегистрировали 48 таких случаев - сразу в 3,9 раза меньше, чем в предыдущем году.





В региональном разрезе больше всего уголовных правонарушений по статье "Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой" ожидаемо зарегистрировали в финцентре, Алматы: 7 случаев, против 4 годом ранее. На второй и третьей строчках оказались Восточно-Казахстанская область (5 случаев, против 2 годом ранее) и Астана (4 случая - столько же, сколько и годом ранее). В число антилидеров также вошли Абайская и Карагандинская области и Шымкент: по 3 случая в каждом из регионов.





По данным Департамента экономических расследований по городу Астане, организаторы финансовых пирамид сейчас находят все более прогрессивные пути привлечения доверчивых граждан к вложению средств в их организации. Казахстанцев стали вовлекать через интернет-ресурсы. По данным Агентства по финансовому мониторингу РК, за 3 месяца текущего года в Казахстане было заблокировано почти 4 тыс. сайтов и аккаунтов с признаками финансовой пирамиды.





Установленная сумма ущерба, причиненного правонарушениями в секторе, составила 12,2 млрд тенге - в 2,1 раза больше, чем годом ранее. В том числе 12,1 млрд тенге составил ущерб, причиненный физическим лицам (против 5,7 млрд тенге годом ранее), 176,7 млн тенге - ущерб, причиненный юридическим лицам (в то время как в прошлом году ущерба не было зафиксировано).





На создании и руководстве финансовыми пирамидами попались 30 человек против всего 2 человек годом ранее. Большинство преступников были безработными (20 человек), еще 3 человека числились частными предпринимателями.



