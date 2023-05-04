03.05.2023, 14:10 22021
Организаторам финпирамиды "Гарант 24 Ломбард" вынесли приговор
Фото: Depositphotos
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Кызылорда. 3 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Суд № 2 Кызылорды вынес обвинительный приговор в отношении четырех организаторов финпирамиды "Гарант 24 Ломбард".
Приговором суда № 2 города Кызылорды все четыре фигуранта, и в том числе одна женщина, признаны виновными по предъявленным обвинениям и приговорены к 7 и 8 годам лишения свободы", - сообщили в пресс-службе суда.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Ранее в прокуратуре области рассказали, что мошенники обманули более 1 200 жителей области, а ущерб составил 1 миллиард 560 миллионов тенге.
В ведомстве предупредили, что связываться с сомнительными организациями, обещающими большие гонорары, и тем более за короткий срок, не стоит.
Напомним, ранее в Алматы был задержан организатор финпирамиды Qnet, деятельность которой была замаскирована под сетевой маркетинг и электронную коммерцию.
Всего за последнее время В Казахстане жертвами финансовых пирамид стали более 31 тыс граждан, сообщил начальник следственного департамента МВД Республики Казахстан Санжар Адилов.
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03.05.2023, 16:47 17581
Дело LRT: Ардану и Султанбекову вынесли приговор
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Астана. 3 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны озвучили заочный приговор по судебному процессу по делу LRT.
Судья Виктория Семенова пояснила, что в отношении Ардана и Султанбекова приговор вынесен заочно, поскольку они за пределами Казахстана и уклоняются от явки в суд, информирует tengrinews.kz.
Каната Султанбекова признать виновным по части 3 статьи 28, пункту 2 статьи 189 УК РК и назначить наказание семь лет лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. С отбыванием наказания в учреждении УИС средней степени безопасности. Талгата Ардана признать виновным по пункту 2 части 4 статьи 189 УК РК и назначить наказание семь лет лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. С отбыванием наказания в учреждении УИС средней степени безопасности", - цитирует zakon.kz Викторию Семенову.
Напомним, суд по этому делу начался в октябре 2020 года. Семерых подсудимых обвиняют в хищениях 5,7 миллиарда тенге, совершенных при строительстве легкорельсовой трассы. Уголовное дело состоит из 155 томов и 8 эпизодов.
В 2021 году в столице состоялось оглашение приговора подсудимым в деле о хищениях средств при строительстве легкорельсового транспорта LRT.
Приговор семи подсудимым огласил судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Нур-Султана Кажымухан Мекемтас.
Сам проект "Астана LRT" - это система легкорельсового транспорта, которая должна была стать основной платформой транспортной системы города и объединить все виды общественного транспорта.
02.05.2023, 15:25 52701
У жителя Уральска выявили крупную партию контрабандных сигарет
Общая стоимость незаконных табачных изделий превысила 59 млн тенге
Фото: Depositphotos
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Уральск. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Крупную партию сигарет выявили у жителя Уральска, который перевозил из города Алматы и продавал контрабандные табачные изделия через розничных продавцов на рынках города, сообщает пресс-служба Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
Он осуществлял запрещенный вид предпринимательской деятельности, сопряженный с хранением, перевозкой и сбытом подакцизных товаров в значительном размере. Общая сумма незаконных табачных изделий превысила 59 млн тенге", - проинформировали в агентстве.
По данному факту департаментом АФМ по Западно-Казахстанской области было зарегистрировано уголовное дело.
Судом указанный гражданин признан виновным, ему назначено наказание в виде одного года ограничения свободы, а вещественные доказательства переданы судебным исполнителям для принятия дальнейших мер", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в Казахстан пытались ввезти контрабандой более 4 млн пачек сигарет.
30.04.2023, 17:00 90461
В Жетысуской области найден тайник с боеприпасами
Фото: ДП Жетысуской области
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Талдыкорган. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью обнаружен оружейный схрон в одном из дачных массивов Талдыкоргана, сообщает департамент полиции Жетысуской области.
В тайнике оказался целый арсенал. Обнаружено два травматических пистолета, обрез гладкоствольного ружья, три светошумовые гранаты, более 100 патронов различного калибра, а также средства защиты (полицейский щит, бронежилет и две каски)", - сообщил начальник УБОП областного ДП Саркытбай Кусаинов.
Оружие изъято. По данному факту возбуждено уголовное производство, предусмотренное частью 3 статьи 287 УК РК (Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств).
Ранее сообщалось об обнаружении тайника с оружием и боеприпасами в Таразе.
29.04.2023, 21:10 116741
В Актюбинской области подростки избили своих сверстников
Фото: Polisia.kz.
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Актобе. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Актюбинской области полицейскими установлены несовершеннолетние, избившие сверстников, сообщает Polisia.kz.
28 апреля в ходе мониторинга соцсетей выявлено видео, где группа молодых людей избивает своих сверстников. Сотрудниками полиции установлено, что в городе Алга несколько подростков, разъезжая на Niva, встретили на улице своих сверстников и беспричинно избили", - проинформировали в полиции.
Сообщается, что участники инцидента установлены и доставлены в ОП, где с ними и их родителями проведена профилактическая беседа.
В отношении задержанных начато досудебное расследование по части 2 статьи 293 УК РК (Хулиганство).
Авто, принадлежащее родителям одного из задержанных, водворено на спецстоянку", - добавили в полиции.
Ранее в Алматы на улице Розыбакиева возле торгового центра произошла массовая драка.
29.04.2023, 11:40 132911
В Актау местная жительница попала под суд из-за буквы Z
Постановление не вступило в законную силу
Фото: pexels
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Актау. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Актау местная жительница обвинила владельца магазина, на вывеске которого была буква Z, в пропаганде российской агрессии против Украины и попала под суд, сообщили в пресс-службе Мангистауского областного суда.
Специализированный суд по административным правонарушениям города Актау рассмотрел дело в отношении жительницы Актау из-за распространения ею заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство и подрывающих репутацию другого лица, с использованием средств массовой информации (часть 2 статьи 73-3 КоАП), информирует inaktau.kz.
Судом установлено, что 28 февраля 2023 года примерно в 21.00 Т., находясь возле магазина в Актау, распространила в социальной сети Facebook видеозапись о том, что торговая точка в своем названии, выделяя букву Z, пропагандирует российскую агрессию против Украины. Данный факт подтверждается протоколом об административном правонарушении, рапортом сотрудника полиции, заявлением потерпевшей", - сообщили в суде.
Суд принял сторону владелицы магазина, на которую поступила жалоба.
Санкция части 2 статьи 73-3 КоАП влечет штраф на физическое лицо в размере 180 МРП или административный арест на срок 20 суток, на должностное лицо - штраф в размере 160 МРП либо административный арест на срок 25 суток. По делу смягчающих обстоятельств не установлено. Постановлением суда Т. признана виновной по части 2 статьи 73-3 КоАП, на нее наложили взыскание в виде административного ареста сроком на 20 суток", - добавили в суде.
Постановление не вступило в законную силу.
Напомним, в прошлом году житель Кокшетау получил шесть лет за заведомо ложные показания.
29.04.2023, 10:22 134466
В Кентау садист избил игравшую во дворе дома девочку
Подозреваемый взят под стражу
Фото: Depositphotos
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Кентау. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Кентау садист без причины избил игравшую во дворе дома девочку, сообщает Polisia.kz
В Кентауский городской отдел полиции 26 апреля поступило сообщение из больницы о том, что к ним поступила несовершеннолетняя девочка с телесными травмами.
В ходе проверки установлено, что примерно в 20.30 игравшую во дворе девочку без причины избил неизвестный. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность мужчины по видеозаписи происшествия. Мужчину доставили в отдел полиции. Им оказался ранее судимый местный житель", - проинформировали в полиции.
В отделении полиции города Кентау данный факт зарегистрирован по части 1 статьи 293 УК РК (Хулиганство).
Также в настоящее время уголовное правонарушение переквалифицировано на часть 3 статьи 24, часть 4 статьи 120 УК РК (Покушение на изнасилование малолетней).
Подозреваемый взят под стражу. Выясняются все обстоятельства. Состояние потерпевшей удовлетворительное. Назначены все необходимые экспертизы. Дело находится на контроле руководства ДП Туркестанской области", - добавили в полиции.
Ранее сообщалось, что пьяный садист подозревается в избиении 12-летней девочки в Павлодаре.
29.04.2023, 09:15 136026
В Генпрокуратуре раскрыли подробности дела Кудебаева
Фото: polisia.kz
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Астана. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Приговор в отношении экс-начальника департамента полиции Алматинской области Серика Кудебаева прокомментировали в Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, информирует пресс-служба ведомства.
Кудебаевым С.М. нарушены нормы Конституции Республики Казахстан, указа главы государства "О введении чрезвычайного положения", законов "О правоохранительной службе" и "Об органах внутренних дел", а также не исполнены требования внутриведомственных приказов и специальных планов", - заявили в Генпрокуратуре.
Подчеркивается, что при отсутствии признаков нападения, вместо того чтобы обеспечивать общественную безопасность в период ЧП, Кудебаев дал личному составу незаконную команду покинуть здание и разойтись по домам, тем самым деморализовав сотрудников.
Будучи комендантом местности, не обеспечил надлежащую работу оперативного штаба и принятие своевременных мер для стабилизации ситуации в регионе. Как итог, город Талдыкорган погрузился в хаос и безвластие", - заявили в ведомстве.
Мародеры разграбили торговые дома и объекты бизнеса. Опустошили банкоматы и прилавки супермаркетов, совершали нападения и поджоги зданий акимата области, партии "Нур-Отан".
Чувствуя безнаказанность и вседозволенность в отсутствие сил правопорядка, преступники захватили здания департамента полиции области и управления полиции города Талдыкоргана, откуда похитили около 500 единиц оружия и более 28 тысяч боеприпасов, часть которых до сих пор не найдена", - отметили в пресс-службе.
Государству, гражданам и предпринимателям нанесен материальный ущерб на общую сумму около 5 млрд тенге.
Кроме того, в период с 7 по 16 января 2022 года с его молчаливого согласия в здании департамента полиции массово применялись пытки в отношении 23 граждан.
На глазах Кудебаева С.М. его подчиненные избивали доставленных лиц на территории департамента, что зафиксировано видеокамерами", - подчеркнули в Генпрокуратуре.
Отмечается, что в результате запрещенных методов следствия, которые сопровождались психическим и физическим насилием, а также использованием парового утюга, здоровью указанных граждан причинен вред различной степени тяжести.
Вина Кудебаева С.М. полностью доказана совокупностью собранных по уголовному делу доказательств", - добавили в пресс-службе.
Напомним, суд над экс-главой Алматинской полиции начался в Талдыкоргане 5 января. Он признан подозреваемым по делу о январских событиях. Его обвиняют в "превышении власти или должностных полномочий".
Все время судебного процесса Кудебаев находился под подпиской о невыезде. 9 марта суд над Кудебаевым отложили из-за его госпитализации. Кудебаев перестал ходить в суд после того, как прокурор попросил для него 9 лет колонии. Заседание откладывали 5 раз по причине неявки генерала.
После очередной неявки в суд бывший глава департамента полиции Алматинской области Серик Кудебаев был объявлен в международный розыск. В Погранслужбе Кыргызстана подтвердили, что Кудебаев вылетел из аэропорта Бишкека в Стамбул.
По данным Погранслужбы КНБ РК, Кудебаев не пересекал границу РК через официально действующие пункты пропуска. В КНБ озвучили предполагаемую версию, как Кудебаев мог бежать через горы.
Позже генеральный прокурор Республики Казахстан Берик Асылов сообщил о задержании беглого экс-начальника департамента полиции Алматинской области Серика Кудебаева. Бывший начальник департамента полиции Алматинской области Серик Кудебаев задержан и доставлен из Турции в Казахстан.
Вчера в Талдыкоргане вынесли приговор экс-начальнику департамента полиции Алматинской области.
Суд назначил ему окончательно наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, государственной службе и органах местного самоуправления сроком на 10 лет, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исправительной системы средней безопасности.
Между тем в кулуарах Талдыкорганского горсуда заместитель начальника управления прокуратуры Жетысуской области Саян Дюсебаев заявил, что состоявшийся приговор в отношении экс-главы ДП Алматинской области Серика Кудебаева касается только январских событий. По его словам, дело о побеге выделено в отдельное производство и к сроку, указанному в приговоре, отношения не имеет.,
28.04.2023, 21:34 141891
Алматинские полицейские ликвидировали нарколабораторию
Фото: Polisia.kz
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Алматы. 28 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Нарколаборатория ликвидирована полицейскими Алматы в рамках проекта прокуратуры города "Борьба с наркобизнесом", сообщает Polisia.kz.
Заведовал ею 27-летний гражданин О. В поле зрения полиции он попал некоторое время назад. Предварительно установлено, что О. не только активный потребитель синтетического наркотика, но и его устойчивый распространитель.
Целенаправленные оперативные и специальные мероприятия позволили установить еще одну направленность преступной деятельности фигуранта. Он оказался изготовителем "синтетики". Производство мужчина организовал в одном из домов в поселке Иргели Карасайского района Алматинской области. Словом, разоблачен универсальный наркоделец", - рассказал начальник управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Ерлан Алмагамбетов.
По словам задержанного, сырье для производства он получал от "работодателя" через тайники - закладки, спрятанные в Карасайском районе Алматинской области.
Готовый товар О. расфасовывал по дозам и реализовывал рознично в Турксибском, Алатауском, Наурызбайском и Бостандыкском районах мегаполиса. В ходе обыска по месту жительства задержанного найден "набор" нарколаборанта. Наркотик и сырье направлены на судебно-химическую экспертизу. Уголовное дело зарегистрировано по части 3 статьи 297 УК РК.
В соответствии со статьей 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.
Ранее полицейские ликвидировали нарколабораторию в Акмолинской области.
31 марта Комитетом национальной безопасности Казахстана нейтрализована деятельность международного наркосиндиката, причастного к контрабанде наркотиков.
Комитетом национальной безопасности с начала года реализован ряд оперативно-розыскных мероприятий по противодействию наркоугрозам. Проведено 47 антинаркотических операций, в том числе совместно с компетентными органами России, Кыргызстана и Австралии.
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