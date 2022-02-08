Жертвами финпирамид стали более 31 тысячи казахстанцев

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Сегодня по стране жертвами финансовых пирамид оказались более 31 тыс. граждан, которым причинен ущерб на сумму свыше 54 млрд тенге", - сказал на онлайн-брифинге Санжар Адилов.
По словам спикера, активизация мошенников связана с возросшей экономической активностью.
По известному всем делу "Гарант 24" ломбард, работники ТОО предлагали схему по обретению движимого и недвижимого имущества по цене выше рыночной на 20-25 %. Под условием рассрочки платежа с первоначальной выплатой 20%", - заявил начальник следственного департамента.
После переоформления права собственности, работники реализовывали имущество потерпевших по цене ниже рыночной.
Также у граждан принимались вклады под 30-40% годовых. Но в обоих случаях денежные средства вкладчиков не возвращались", - сказал он.
Адилов отметил, что существуют примеры, когда создатели пирамид занимались привлечением вкладчиков с условием выплаты денежных средств с дивидендами более 100%. К примеру, финансовая пирамида "Денежный дождь".
В другом случае руководители ТОО Questra World гарантируя высокую доходность, до 300% …Предлагали вкладчикам приобрети вымышленные инвестиционные портфели стоимостью от 90 до 500 тыс. евро, с использованием виртуальной валюты", - заявил он.
По словам спикера, по Мангистауской области вынесен приговор в отношении руководителей ТОО "Плюс Капитал".
Преступными действиями подсудимых нанесен ущерб 642 гражданам на общую сумму свыше 3 млрд тенге...Приговором суда виновные осуждены к 6 годам лишения свободы со полной конфискацией имущества", - заявил начальник следственного департамента.
Адилов отметил, что пресечена деятельность преступной группы, которая руководила ТОО "Homе Avto Invest".
Жертвами данного преступления оказались более 700 граждан. Им причинен материальный ущерб на сумму свыше 2 млрд тенге. В ходе следствия арестовано 11 квартир и 67 автомобилей. Дело также в суде", - проинформировал он.
Спикер сообщил о завершении дела в отношении представителей ТОО "Evolution Corporation".
Преступными действиями лиц, создавших финансовую пирамиду нанесен ущерб свыше 2 тыс потерпевшим. Ущерб составил более 3 млрд тенге. Принятыми мерами наложен арест на движимое и недвижимое имущество, среди которых 60 автотранспортных средств, 4 квартиры, 5 земельных участков, 31 частный дом. Дело в суде", - сообщил он.
По словам Адилова, в 2021 году суд было направлено 213 уголовных дел.
В результате принятых мер, в том числе по блокировке сайтов, установлению организаторов, филиалов структурных подразделений пресечена деятельность более 180 финансовых инвестиционных компаний и фирм", - заявил спикер.
Он отметил, что к уголовной ответственности уже привлечено 126 лиц, из которых 38 осуждены. В отношении остальных фигурантов идет судебное разбирательство.