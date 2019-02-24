Организаторов незаконной миграции в Казахстан граждан Китая и Узбекистана задержали в Шымкенте

Шымкент. 1 февраля. Kazakhstan Today - Криминальной полицией МВД РК пресечена деятельность преступной группы, которая организовала незаконную миграцию в Казахстан граждан КНР и Узбекистана, передает Kazakhstan Today.

В ходе проведения спецоперации 31 января в Шымкенте на территории одного из ТОО были задержаны 73 граждан Китая и 137 - Узбекистана. Граждане КНР прибывали на территорию Казахстана транзитными авиарейсами и незаконно оставались на территории страны. В настоящее время решается вопрос об их выдворении за пределы страны", - сообщили в пресс-службе МВД.

Незаконный канал миграции был организован двумя гражданами КНР и гражданкой РК, которые являлись руководителями данного ТОО. Они задержаны. Проводится досудебное расследование.

Также сообщается, что в Алматы задержаны 9 граждан Китая, незаконно пребывающих в стране, и сопровождающие их лица - граждане Казахстана. Иностранцы решением суда выдворены за пределы страны с установлением запрета на въезд.

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