Орудовавшего в мечети вора-карманника задержали в Алматы

Алматы. 7 февраля. Kazakhstan Today - В Алматы задержали вора-карманника, орудовавшего в мечети, передает Kazakhstan Today.

В одной из мечетей Алматы произошла кража сотового телефона: мобильное устройство было похищено из кармана куртки молодого мужчины.

Пропажу сотового телефона мужчина обнаружил сразу после совершения молитвы. Он сигнализировал о краже в полицию. Незамедлительно были проведены оперативно-розыскные мероприятия, в результате чего личность подозреваемого была установлена. Его сотрудники оперативно-поискового отдела задержали в считанные минуты. При личном досмотре у 30-летнего подозреваемого Н. изъят похищенный мобильный телефон. В содеянном он признался", - сообщил начальник управления криминальной полиции департамента полиции Алматы подполковник полиции Есен Искаков.

По его словам, фигурант уже неоднократно привлекался уголовной ответственности за аналогичные преступления. В настоящее время в Управлении полиции Бостандыкского района зарегистрировано досудебное расследование по статье 188 УК РК.

Полиция призывает горожан быть бдительными и принимать необходимые меры для сохранности своего личного имущества. "Карманные кражи, как правило, совершаются в местах скопления людей", - напомнили в пресс-службе департамента.

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