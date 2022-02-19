Похищенное во время январских погромов оружие обнаружено под Алматы

УРАЛЬСК. 18 ФЕВРАЛЯ - Руководитель отдела внутренней политики Акжаикского района ЗКО Армат Хайруллин задержан по подозрению в умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В настоящее время он водворен в ИВС Акжаикского района, сообщает " Уральская неделя ".

По официальной информации, 14 февраля в 00.10 в травмпункт районной больницы села Чапаево был доставлен 23-летний житель поселка с диагнозом "проникающее ранение брюшной полости".

Принятыми сотрудниками полиции мерами был установлен и задержан гражданин Х. 1988 года рождения. 17 февраля он был водворен в ИВС Акжаикского РОВД", - сообщили в пресс-службе ДП ЗКО.

В настоящее время в отношении Хайруллина начато досудебное расследование по статье 106 часть 1 УК РК "Умышленное нанесение тяжких телесных повреждений".

В отделе внутренней политики Акжаикского района сообщили, что Армат Хайруллин там больше не работает в связи с увольнением 17 февраля.

Армат Хайруллин начал работу на госслужбе в 2012 году с должности статиста в отделе внутренней политики Акжаикского района. До этого работал в частном ТОО.

С 2013 по 2015 годы занимал должность главного специалиста организационно-контрольного отдела аппарата акима Акжаикского района в селе Чапаево.

С 2015 по 2017 годы работал директором ТОО "Батыс Консалт".

С 2017 по 2018 годы был акимом Алмалинского сельского округа в селе Алмалы.

С 10 апреля 2018 года занимал должность руководителя отдела внутренней политики Акжаикского района.