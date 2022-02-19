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Похищенное во время январских погромов оружие обнаружено под Алматы

18.02.2022, 10:04 18556
Похищенное во время январских погромов оружие обнаружено под Алматы
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 18 ФЕВРАЛЯ - Ружейный схрон был скрыт в Илийском районе вдоль республиканской автодороги Алматы - Усть-Каменогорск и обнаружен оперативниками местного уголовного розыска, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В тайнике оказались два нарезных карабина: Marlin 22 калибра и Tikka 308 калибра.
 
При сверке по специальной базе данных выяснилось, что огнестрельное оружие было похищено в ходе январских беспорядков в одном из ружейных магазинов Алматы, информирует Polisia.kz.
 
Оба карабина направлены на баллистическую экспертизу. После завершения расследования оружие будет возвращено законному владельцу. 
 
По данным полиции, с начала 2022 года в Алматинской области из незаконного оборота изъято около 200 единиц огнестрельного оружия, в том числе 133 пистолета.
 

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В ЗКО за поножовщину задержали чиновника

18.02.2022, 20:29 9186
УРАЛЬСК. 18 ФЕВРАЛЯ - Руководитель отдела внутренней политики Акжаикского района ЗКО Армат Хайруллин задержан по подозрению в умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В настоящее время он водворен в ИВС Акжаикского района, сообщает "Уральская неделя".
 
По официальной информации, 14 февраля в 00.10 в травмпункт районной больницы села Чапаево был доставлен 23-летний житель поселка с диагнозом "проникающее ранение брюшной полости".
 

Принятыми сотрудниками полиции мерами был установлен и задержан гражданин Х. 1988 года рождения. 17 февраля он был водворен в ИВС Акжаикского РОВД", - сообщили в пресс-службе ДП ЗКО.

 
В настоящее время в отношении Хайруллина начато досудебное расследование по статье 106 часть 1 УК РК "Умышленное нанесение тяжких телесных повреждений".
 
В отделе внутренней политики Акжаикского района сообщили, что Армат Хайруллин там больше не работает в связи с увольнением 17 февраля.
 
Армат Хайруллин начал работу на госслужбе в 2012 году с должности статиста в отделе внутренней политики Акжаикского района. До этого работал в частном ТОО. 
 
С 2013 по 2015 годы занимал должность главного специалиста организационно-контрольного отдела аппарата акима Акжаикского района в селе Чапаево. 
 
С 2015 по 2017 годы работал директором ТОО "Батыс Консалт". 
 
С 2017 по 2018 годы был акимом Алмалинского сельского округа в селе Алмалы.
 
С 10 апреля 2018 года занимал должность руководителя отдела внутренней политики Акжаикского района.
 

В Атырау задержали иностранца, находившегося 11 лет в международном розыске

18.02.2022, 19:37 10981
В Атырау задержали иностранца, находившегося 11 лет в международном розыске
Фото: Polisia.kz
АТЫРАУ. 18 ФЕВРАЛЯ - Сотрудниками отдела миграционной службы управления полиции Атырау задержан 35-летний гражданин Узбекистана, находящийся в международном розыске с 2011 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Полицейские с помощью миграционной информационной базы МВД РК, где ведется постоянный мониторинг, установили, что разыскиваемый подозреваемый прибыл на территорию Атырауской области в начале февраля, сообщает Polisia.kz.
 
Задержанного в 2011 году разыскивали сотрудники Федеральной службы безопасности РФ по ч. 1 ст. 322 УК РФ.
 

Арсенал оружия и гранаты нашли по дороге на Медеу

18.02.2022, 18:41 12701
Арсенал оружия и гранаты нашли по дороге на Медеу
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 18 ФЕВРАЛЯ - О тайнике с оружием стало известно сотрудникам учреждения ЛА-155/18 ДУИС по городу от арестованных, задержанных за участие в массовых беспорядках в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Подозреваемые перед своим разоблачением успели спрятать оружие и боеприпасы, сообщает Polisia.kz
 

Чтобы в последующем быстро отыскать дерево, рядом с которым спрятан схрон, фигурант оставил метку. По ней, собственно говоря, мы и сориентировались", - рассказал заместитель начальника по оперативной работе учреждения ЛА-155/18 ДУИС по Алматы Азамат Аманжолов. 

 
Оружие и боеприпасы были завернуты в тряпки. Револьвер, обрез, патроны, гранаты, дымовые шашки следственно-оперативная группа изъяла и приобщила к материалам уголовного дела по ст.287 ч.2 УК РК. Принадлежность содержимого тайника установит судебно-баллистическая экспертиза.
 

Со счетов двоих жителей СКО мошенники сняли 5 млн тенге

18.02.2022, 18:12 13411
Со счетов двоих жителей СКО мошенники сняли 5 млн тенге
ПЕТРОПАВЛОВСК. 18 ФЕВРАЛЯ - В Северном-Казахстане мошенники представились сотрудниками службы безопасности банка и сняли со счетов двух местных жителей 5 млн тенге, сообщили в департаменте полиции СКО, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В полицию Петропавловска обратился мужчина, со счета которого преступники сняли свыше 2 млн тенге. Пострадавший сообщил, что ему позвонил неизвестный и представился работником банка. Он сказал, что кто-то пытается снять деньги с его счета. Мужчина назвал код, пришедший ему в sms-сообщении. Как оказалось, это был разовый код доступа к его депозиту. Впоследствии он узнал, что потерял все накопления.
 

Потерпевший рассказал, что знал об угрозе интернет-мошенничества, но не разобрался в ситуации, потому что был сосредоточен на работе в тот момент. Практика показывает, что даже осведомленные люди при определенных условиях могут стать жертвами мошенников, которые зачастую владеют приемами психологического давления", - отметил начальник Второго ОП подполковник полиции Руслан Сыздыков. 

 
По его словам, спустя несколько дней был зарегистрирован еще один факт: женщина после многократных звонков киберпреступников перевела на предложенные счета более 3 млн тенге.
 
Полицейские предупреждают, что звонок из "службы безопасности банка" - характерный ход мошенников. Если у вас есть сомнения в сохранности своих счетов, обращайтесь в филиал банка лично, только там вы получите достоверную информацию. Ни в коем случае не доверяйте никому свои конфиденциальные данные: номера и пин-коды, а также cvv-коды банковских карт (они написаны на обороте карты), разовые коды доступа, приходящие по sms.
 
 

Педагога детдома судят за изнасилование воспитанницы в Костанайской области

18.02.2022, 12:10 16521
КОСТАНАЙ. 18 ФЕВРАЛЯ - В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Костанайской области рассматривается уголовное дело в отношении педагога-психолога Фархада Турдиева, обвиняемого в изнасиловании воспитанницы детдома, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В августе прошлого года многие СМИ выдали информацию о воспитаннице Рудненского детского дома, заявившей, что ее изнасиловали. Все это произошло в лагере, где ребята проводили летний отдых. Департамент полиции тогда официально подтвердил этот факт и сообщил, что идут следственные мероприятия. И вот наконец стало известно, что дело дошло до суда. Процесс проходит в закрытом режиме, пишет tobolinfo.kz.
 
По информации издания, подсудимый более десяти лет проработал в Рудненском детдоме. Устроился туда, имея опыт работы психолога в учреждении УК 161/3, известное как колония для пожизненно лишенных свободы "Черный беркут".
 
Турдиеву предъявлено обвинение по статье 120 УК РК (Изнасилование). Потерпевшая через две недели после заявления об изнасилования выпустилась из Руденского детского дома, сейчас она учится в колледже.

 

В ЗКО браконьеры стреляли в авто инспекторов

17.02.2022, 18:40 27631
УРАЛЬСК. 17 ФЕВРАЛЯ - 16 февраля браконьеры оказали сопротивление инспекторам Западно-Казахстанского регионального филиала РГКП "ПО Охотзоопром" и обстреляли служебную машину инспекторов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В результате инцидента никто не пострадал, сообщает пресс-служба Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.
 
Во время проведения рейдовых мероприятий на территории у села Жулдыз Казталовского района инспекторы выехали на след снегохода марки "Буран". Не подчиняясь предупреждениям инспекторов, браконьеры около 10 раз стреляли по служебному автомобилю из оружия неизвестной марки.
 
При этом были простреляны передние колеса автомобиля и поврежден бампер. Несмотря на предупредительные выстрелы инспекторов из служебного оружия, браконьеры скрылись в сторону села Новоказанка Жангалинского района ЗКО.
 
 На место происшествия были вызваны сотрудники Казталовского районного отдела полиции, по данному факту возбуждено уголовное дело.
 

В Капшагае задержаны налетчики, ограбившие оружейный магазин в Алматы

17.02.2022, 17:15 30151
В Капшагае задержаны налетчики, ограбившие оружейный магазин в Алматы
Фото: ДП на транспорте
ТАЛДЫКОРГАН. 17 ФЕВРАЛЯ - В Капшагае задержали подозреваемых в нападении на оружейный магазин в Алматы во время январских беспорядков, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По информации полиции, 9 февраля сотрудниками транспортной полиции в одной из съемных квартир города Капшагай задержаны двое жителей Алматинской области. 
 

Они подозреваются в нападении на оружейный магазин во время массовых беспорядков в Алматы и хищении 18 единиц огнестрельного оружия", - сообщил начальник ДП на транспорте Онал Бекиев. 

 
Похищенное оружие изъято. 
 

Ранее транспортными полицейскими был задержан 32-летний их подельник. В отношении указанных лиц следственным судом санкционирована мера пресечения "содержание под стражей". Проводится досудебное расследование", - рассказал Бекиев. 


Ранее сообщалось, что у жителей Туркестанской области изъяли оружие и боеприпасы. 
 

В Алматы задержан бывший генеральный директор АНПЗ Шухрат Данбай

17.02.2022, 16:03 26501
В Алматы задержан бывший генеральный директор АНПЗ Шухрат Данбай
Фото: gov.kz
АЛМАТЫ. 17 ФЕВРАЛЯ - В Алматы вчера вечером сотрудники агентства по финансовому мониторингу задержали бывшего генерального директора Атырауского нефетеперерабатывающего завода Шухрата Данбая. Его подозревают в хищении в особо крупном размере, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Следствие ведет департамент экономических расследований Атырауской области. В самом департаменте, куда мы обратились за комментариями, нам сказали, что "пока ничего не могут сказать", - сообщает газета "Ак Жайык"

 
По ее информации, Данбай возглавлял АНПЗ с февраля 2019 года по июль 2021 года. Сейчас он проходит освидетельствование для водворения в ИВС Атырау.
 
Ранее Данбай был гендиректором Павлодарского нефтехимического завода.
 

Считается, что во время руководства Шухрата Данбая (2009-2017 годы), была проведена масштабная модернизация ПНХЗ. Но во время кризиса с дизтопливом в стране осенью 2017 года министр энергетики РК Канат Бозумбаев подверг Данбая жесткой критике. Выяснилось, что на руководимом им ПНХЗ уже несколько недель не работала установка производства водорода, необходимого для выработки дизельного топлива. Тогда виновником скандала признали сварщика, неправильно сварившего шов на трубе, а Шуxрату Данбаю пришлось покинуть пост гендиректора "по собственному желанию", - сообщает газета. 

 
В последнее время Данбай работал управляющим директором по переработке АО "КазМунайГаз". 

Напомним, ранее за хищения был задержан генеральный директор ТОО "Павлодарский нефтехимический завод" Оспанбек Алсеитов. 


 

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