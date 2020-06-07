Оскорбившего Елбасы карагандинца приговорили к ограничению свободы

Караганда. 5 июня. Kazakhstan Today - Житель Караганды Арман Хасенов, записавший и распространивший видео с оскорблениями в адрес Елбасы Нурсултана Назарбаева, приговорен к ограничению свободы на три года, передает Kazakhstan Today.

Судья Казыбекбийского районного суда Манат Жумакаева признала Хасенова виновным по статье 373 УК (Публичное оскорбление и иное посягательство на честь и достоинство Первого Президента) и приговорила к трем годам ограничения свободы, сообщает "Патриот Караганды"

Принимая во внимание, что Хасенов искренне раскаивается в содеянном, признал свою вину в полном объеме, суд считает, что исправление и перевоспитание его возможно без изоляции от общества. Суд приговорил: Хасенова Армана Кайратулы признать виновным по части 2 статьи 373 Уголовного кодекса и назначить ему наказание в виде ограничения свободы сроком 3 года с установлением пробационного контроля сроком 3 года", - огласила приговор Манат Жумакаева.

Сообщается также, что Хасенов 12 апреля в своей машине марки "Opel Vectra B" на парковке мини-маркета по улице Мустафина включил телефон и снял видео, где публично оскорбил Первого Президента Казахстана - Елбасы. Видео продолжительностью 7 минут 10 секунд он отправил по WhatsАpp администраторам соцсетей с просьбой опубликовать его в открытом доступе.

После расследования в отношении Хасенова он раскаялся.

Извините, я больше так не буду... Прошу прощения у Елбасы Нурсултана Назарбаева. Обещаю трудоустроиться и быть полезным обществу", - цитирует Хасенова "Патриот Караганды".

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