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Осуждённый за убийство акима Экибастуза выйдет на свободу

09.11.2018, 11:18 8544
Экибастуз. 9 ноября. Kazakhstan Today - Осужденный за убийство бывшего акима Экибастуза Серик Мухантаев может через две недели выйти на свободу, передает Kazakhstan Today.

За отбытый период Мухантаев не имел злостных нарушений. Ущерб, причиненный преступлением, возместил в полном объеме. Он подлежит условно-досрочному освобождению", - сказала судья городского суда Жулдыз Тлегенова.


Решение суда сторона обвинения может обжаловать. Но если ей это не удастся сделать, то Серик Мухантаев сможет выйти на свободу уже через 2 недели, сообщает "Первый канал Евразия".

Напомним, 58-летний экс-аким Экибастуза был убит в мае 2008 года. Убийцы поджидали свою жертву и застрелили его на глазах у многолюдной толпы, когда он садился в свой автомобиль. Позднее полицейские задержали трех граждан Казахстана. Разбирательство по громкому делу длилось несколько лет. В 2011 году суд с участием присяжных признал Мухантаева виновным и назначил ему срок 13 лет. Все остальные обвиняемые были оправданы.

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