Осужденному за мошенничество полковнику КНБ заменили ограничение свободы на 6 лет колонии

Нур-Султан. 11 марта. Kazakhstan Today - В Нур-Султане ужесточили наказание полковнику КНБ, осужденному за мошенничество, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе столичного суда, приговором районного суда №2 Есильского района Нур-Султана полковник КНБ РК Е. Арыстан и его супруга Э. Дуйсенкызы были осуждены к ограничению свободы за мошенничество. Также Е. Арыстан был дополнительно осужден за подстрекательство к даче взятки. Как выяснил суд, супруги путем обмана и злоупотребления доверием получили от потерпевшего $15 000 за содействие в поступлении его сына в Академию КНБ РК.

10 марта 2021 года судом Нур-Султана данный приговор изменен. Полковнику вменен дополнительный квалифицирующий признак совершения мошенничества: "Мошенничество, совершенное должностным лицом, сопряженное с использованием им своего служебного положения". Наказание в виде ограничения свободы изменено на 6 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Мера пресечения изменена на содержание под стражей. Приговор в отношении его супруги не оспорен прокурором и оставлен без изменения. Адвокаты осужденных обжаловали приговор и просили оправдать их подзащитных, однако их апелляционные жалобы оставлены без удовлетворения", - сообщили в пресс-службе.

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