Павлодарец жестоко избил двух чужих детей на улице

Павлодар. 18 марта. Kazakhstan Today - Павлодарец жестоко избил на улице двух мальчиков восьми и девяти лет. Дети госпитализированы, передает Kazakhstan Today.

О происшествии стало известно из соцсетей. Пользователь Facebook Антон Чашин написал, что инцидент произошел в субботу в районе Второго Павлодара. По его версии, бомж "утащил детей в канализационный коллектор, где хотел с ними расправиться. По счастливой случайности у бомжа случился приступ эпилепсии, детям удалось сбежать".

В департаменте полиции Павлодарской области информацию подтвердили, пишет pavlodarnews.kz

16 марта, в 23.00, в полицию поступило сообщение о том, что возле дома по улице Минина неизвестный из хулиганских побуждений нанес телесные повреждения несовершеннолетним. Данный факт зарегистрирован в полиции. Полицейскими установлен и задержан 32-летний житель Павлодара. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 293 УК РК, выясняются все обстоятельства и причины произошедшего. По результатам будет принято окончательное процессуальное решение", - сообщили в департаменте полиции.

Между тем в пресс-службе регионального управления здравоохранения уточнили, что пострадали дети 2009 и 2010 годов рождения.

"Вызов в скорую поступил 16 марта, в 18.20. У обоих мальчиков диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, множественные гематомы и ссадины волосистой части головы и лица, а также ушибы мягких тканей. В данный момент состояние пациентов стабильное, средней степени тяжести за счет неврологической симптоматики, то есть дети сильно испугались. Мальчики госпитализированы и получают все необходимое лечение", - проинформировала пресс-секретарь управления здравоохранения Эльмира Темиргалиева.

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