Перекрыт канал поставки наркотиков с юга на восток Казахстана - МВД

Нур-Султан. 24 октября. Kazakhstan Today - Полицейские Восточно-Казахстанской и Жамбылской областей в ходе проведения операции "Кокнар" перекрыли канал поставки марихуаны и гашиша из южного региона в восточную часть страны, передает Kazakhstan Today.

В итоге длительной разработки и совместной работы установлен ранее не судимый житель Жамбылской области, который организовал поставку марихуаны в другие регионы для дальнейшей реализации. Марихуану задержанный хранил у своего родственника в поселке Туймекент Жамбылской области, где и был задержан. В ходе санкционированного личного обыска у сбытчика были изъяты два сотовых телефона и деньги в сумме 28,5 тыс. тенге, полученные им за сбыт марихуаны", - сообщили в пресс-службе МВД РК.

При обыске дома в поселке Туймекент в хозяйственной пристройке было изъято 4 мешка высушенной марихуаны общим весом более 30 килограммов, а также пакет гашиша весом 2,4 килограмма. Наркотики предназначались для отправки в Восточно-Казахстанскую область.

Аналогичный факт выявлен на территории этой же области. Недалеко от трассы Татті - Сары-Кобы был задержан 49-летний уроженец Меркенского района, у которого сотрудниками полиции изъят один полиэтиленовый мешок с марихуаной весом более 12 килограммов. Также в Павлодарской области в ходе проведения обыска времянки, расположенной на территории, у местного жителя обнаружены и изъяты 2 полиэтиленовых свертка с героином общим весом 71 грамм", - рассказали в пресс-службе.

В ведомстве отмечают, что, наряду с традиционными видами наркотиков, имеются и факты распространения психотропных веществ. Так, в Усть-Каменогорске за сбыт наркотиков задержан местный житель, у которого в тайнике обнаружено и изъято 20 полимерных свертков с психотропным веществом общим весом 8,3 грамма.

"Всего за неделю в стране подразделениями по противодействию наркопреступности МВД выявлено и зарегистрировано 33 преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. В их числе 17 фактов сбыта наркотиков, 5 - хранения в особо крупном размере, 6 - контрабанды и 1 - культивирования наркосодержащих растений. Пресечена деятельность одного наркопритона. Из незаконного оборота сотрудниками полиции изъято более 54 килограммов наркотиков, в том числе 52 килограмма марихуаны, 106,6 грамма героина, 2,4 килограмма гашиша и 16,3 грамма синтетических наркотиков", - проинформировали в МВД.

По информации ведомства, казахстанцы оказывают содействие в борьбе с наркопреступностью. Так, за месяц на "горячую линию" Департамента по противодействию наркопреступности в "WhаtsApp" (+77777856651) поступило 298 сообщений о незаконном обороте наркотиков. В основном, это информация о граффити-рисунках с рекламой сайтов или телеграмм-каналов, распространяющих наркотики. По сообщениям проводятся оперативно-розыскные мероприятия.





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