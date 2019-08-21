КНБ пресек канал доставки синтетических наркотиков из России в Казахстан

Костанай. 20 августа. Kazakhstan Today - Департаментом Комитета национальной безопасности РК по Костанайской области выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина РК Д.Яковенко (1985 года рождения), причастного к незаконному обороту психотропных веществ посредством интернет-магазина Xoxoclub.biz, передает Kazakhstan Today.

В частности, в 2018 году ДКНБ выявлен сайт Xoxoclub.biz, через который на территории Костанайской области осуществлялась реализация синтетических наркотиков, сообщила пресс-служба КНБ.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что Яковенко является создателем и администратором указанного интернет-ресурса. Кроме того, им организован международный канал поступления синтетических наркотиков (психотропных веществ) из РФ в РК.

5 октября 2018 года посредством указанного интернет-магазина Xoxoclub.biz произведен оперативный закуп 0,5 грамма аналога психотропного вещества "пировалерон", послуживший основанием регистрации материалов в ЕРДР.

После этого, 14 марта текущего года, по месту жительства Яковенко проведен комплекс следственных действий. При обыске обнаружено и изъято пять "Zip-пакетов" с содержанием пяти граммов аналога психотропного вещества "пировалерон".

На допросе Яковенко подтвердил свою причастность к организации канала поступления синтетических наркотиков из РФ в РК и их реализации в регионе посредством указанного онлайн-магазина. 7 августа 2019 года судом №2 Костаная Яковенко признан виновным по части 3 статьи 287, части 1 статьи 296 и части 1 статьи 297 УК РК и приговорен к пяти годам лишения свободы, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности", - отметили в пресс-службе.

Напомним, в Актобе бывших полицейских осудили за наркоторговлю . Их противоправня деятельность была выявлена департаментом КНБ РК по Актюбинской области.

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