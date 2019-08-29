КНБ пресек канал распространения марихуаны в Павлодарской области

Павлодар. 28 августа. Kazakhstan Today - Департамент КНБ по Павлодарской области пресек канал распространения марихуаны на территории региона, передает Kazakhstan Today.

В результате проведенных ДКНБ оперативно-розыскных мероприятий установлено, что 1 марта 2019 года гражданин РК К. Кусаинов на своей автомашине из Караганды в Павлодар доставил крупную партию наркотического средства "марихуана" с целью дальнейшей реализации на территории региона", - сообщили в пресс-службе Комитета национальной безопасности.

По информации ведомства, 2 марта ДКНБ провел задержание Кусаинова при попытке сбыта 20 килограммов марихуаны. Кроме этого, в ходе проведения комплекса следственных действий задержанный добровольно выдал 10 килограммов марихуаны, спрятанных по месту жительства родственника в Павлодаре. Общий вес изъятых наркотиков составил порядка 30 килограммов.

16 августа текущего года приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области задержанный признан виновным по части 3 статьи 297 УК РК и приговорен к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии максимальной безопасности", - отметили в КНБ.

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