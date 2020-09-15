Первый замакима Атырауской области водворен в СИЗО

Суд санкционировал для задержанных 10 сентября первого заместителя акима Атырауской области Нурлана Таубаева и руководителя областного управления строительства Тимура Басарова меру пресечения в виде ареста на 2 месяца, сообщает портал "Ак Жайык".
Они водворены в СИЗО. Уголовное дело расследуется по статье "Получение взятки, совершенное преступной группой, а равно в особо крупном размере".
Отмечается, что если их вина будет доказана, то им грозит штраф в размере 80-кратной суммы взятки либо лишение свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.
Напомним, 10 сентября Таубаев и Басаров были задержаны по подозрению в получении взятки в размере 182 миллионов тенге.
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