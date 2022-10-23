Пистолет и наркотики обнаружили в машине у двух жителей Караганды

Туркестан. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Сарыагашский районный отдел полиции поступило сообщение из пограничного контрольно-пропускного поста о том, что служебная собака по кличке Наоми учуяла запрещенные вещества у иностранца, направлявшегося из Узбекистана в Казахстан.

Полицейские остановили гражданина Узбекистана и провели обыск, в ходе которого в кармане брюк подозреваемого был обнаружен сверток с содержимым, похожим на наркотическое вещество, сообщает otyrar.kz

Вещество направили на экспертизу, которая подтвердила, что это гашиш.

В настоящее время мужчина арестован. Проводится досудебное расследование по статье 286 УК РК "Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено".