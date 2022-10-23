Пистолет и наркотики обнаружили в машине у двух жителей Караганды

Караганда. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Оружие и наркотики обнаружили сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью Карагандинской области в автомобиле под управлением 29-летнего жителя Караганды.
Кроме него, в салоне машины находился еще 28-летний пассажир. В ходе осмотра полицейские обнаружили у него сверток с веществом зеленого цвета со специфическим запахом. При этом второй задержанный признался, что под водительским сиденьем авто находится пистолет Макарова. Данное оружие и четыре патрона к нему изъяты. Экспертиза установила, что это огнестрельное оружие, пригодное к стрельбе", - сообщает Polisia.kz.
Ведется досудебное расследование по статье 296 УК РК "Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта" и статье 287 УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".