План "Перехват": полицейские Алматы в ходе погони задержали вооруженных людей

Алматы. 23 января. Kazakhstan Today - В сети появилось видео задержания вооруженных людей на дороге в Алматы. Для проведения был введен план "Перехват", передает Kazakhstan Today.

В паблике kris_p_almaty в Instagram появилось видео, на котором полицейская машина перекрыла дорогу, чтобы задержать автомобиль. На кадрах запечатлены автомат и нож, лежащие на земле.

По информации пресс-службы департамента полиции города, в Медеуском районе полицейские заметили подозрительный автомобиль, однако водитель не подчинился законным требованиям сотрудников полиции и скрылся с места, пишет inAlmaty.kz

По городу был введен план "Перехват". Искомое транспортное средство было блокировано на проспекте Сейфуллина, в Турксибском районе города. Водитель и двое его пассажира бросились наутек в пешем порядке. Убегая, они выбросили предмет, похожий на автомат, и нож", - уточнили в полиции.

Один из подозреваемых задержан, еще двое находятся в розыске.





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