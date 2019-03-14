Астана. 13 марта. Kazakhstan Today - Почти 2,5 килограмма героина изъяли у группы наркодельцов в Астане, передает Kazakhstan Today.

Группу лиц, подозреваемых в сбыте наркотических средств на территории Астаны 11-12 марта задержали сотрудники управления по противодействию наркопреступности. В сбыте наркотиков и психотропных веществ в особо крупном размере подозревается 38-летний местный житель, сообщили в пресс-службе департамента полиции города.

В ходе проведения санкционированного обыска с применением служебно-розыскной собаки на съемной квартире обнаружены и изъяты 26 прозрачных полиэтиленовых свертков с веществом светло-бежевого цвета, которое, согласно заключению эксперта, является наркотическим средством "героин" общим весом около 2 килограммов 450 граммов", - уточнили в полиции.

Также за сбыт психоактивных веществ полиция задержала двух его соучастников, ранее судимых.

Досудебное расследование проводится по статье УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов). В настоящее время задержанные находятся под арестом.

В пресс-службе также проинформировали, что с начала года в Астане раскрыто 105 наркоправонарушений, в том числе 46 преступлений, относящихся к категории тяжких и особо тяжких.

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