Почти 400 игровых аппаратов изъяли в различных помещениях в Алматы

Алматы. 23 марта. Kazakhstan Today - Почти 400 игровых аппаратов изъяли в магазинах и других учреждениях Алматы, передает Kazakhstan Today.

Алматинские полицейские продолжают рейдовые мероприятия по выявлению незаконно функционирующих игорных заведений, фактов предоставления помещений для игровых автоматов. На особом контроле у полиции находятся места массового пребывания граждан, сообщила пресс-служба департамента полиции Алматы.

Несмотря на установленные законом ограничения, связанные с организацией игорного бизнеса, продолжают иметь место нарушения закона. Данная деятельность осуществляется путём установления игрового оборудования в различных коммерческих помещениях, прикрывающихся биржевой деятельностью. Деятельность, связанная с установлением автоматов на различных торговых точках города и иных местах, а также интернет-залов, где проводятся азартные игры, с выдачей моментального вознаграждения, а равно предоставление помещений под данный вид деятельности подпадают под признаки уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 307 УК РК", - пояснил заместитель начальника ДП Алматы полковник полиции Избасар Бектуров.

В настоящее время сотрудниками служб и подразделений полиции Алматы выявлено 199 помещений, где установлено 374 игровых автоматов. Данные факты зарегистрированы в Книге учета информации, и приняты решения о передаче их по подведомственности в Службу экономических расследований ДГД.

По результатам проверок материалы направлены в соответствующие уполномоченные органы для привлечения администраций магазинов и других заведений, где функционировал незаконный игорный бизнес, к ответственности. Вместе с тем мы напоминаем, что на территории Алматы не допускается функционирование игорных заведений и установка игровых автоматов, соответственно. Их организация влечет уголовную ответственность", - резюмировал полковник Бектуров.

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