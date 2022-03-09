Близ Чемолгана произошла массовая драка с участием порядка 30 человек
08.03.2022, 20:52 4926
ТАЛДЫКОРГАН. 8 МАРТА - В Алматинской области близ поселка Чемолган произошла массовая драка с участием порядка 30 человек. Один участник госпитализирован с огнестрельным ранением, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По информации пресс-службы департамента полиции Алматинской области, конфликт произошел 7 марта. В массовой драке по предварительной версии приняли участие жители двух сельских округов, в большинстве - молодежь 25-30 лет.
Обнаружены гильзы и патроны от ружей различного калибра, а также две автомашины марки Lexus и ВАЗ", - рассказали в полиции, отметив, что причина конфликта выясняется.
Один 30-летний учстник госпитализирован с огнестрельным ранением.
КНБ ликвидировал наркоканал: изъяты наркотики на сумму более 114 млн тенге
07.03.2022, 13:51 19261
Фото: КНБ РК
АЛМАТЫ. 7 МАРТА - Комитетом национальной безопасности РК ликвидирован наркоканал, в ряде регионов задержаны подозреваемые, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщили в комитете, 23 февраля 2022 года в Актобе сотрудниками департамента КНБ задержаны двое граждан РК, подозреваемых в сбыте психотропных веществ через интернет-ресурсы.
В ходе процессуальных мероприятий из незаконного оборота изъято более 1,7 кг психотропных веществ "Мефедрон" и "а-PVP".
25 февраля задержаны еще двое участников наркогруппировки, у которых при обыске изъято более 2,8 кг синтетических наркотиков.
Наряду с этим 2 марта в Восточно-Казахстанской области задержан гражданин, подозреваемый в транспортировке наркотиков из Алматы в Усть-Каменогорск. В ходе следственных действий из незаконного оборота изьято 1,2 кг психотропных веществ.
Предварительная стоимость изъятых наркотиков на черном рынке оценивается на сумму более 114 млн тенге. По данным фактам начаты расследования по части 3 статьи 297 УК РК. Следственными судами Актобе и Усть-Каменогорска в отношении указанных лиц санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей", - проинформировали в КНБ.
Нелегальный вывоз 80 тонн ГСМ предотвращен на казахстанско-кыргызской границе
ТАРАЗ. 6 МАРТА - Сегодня на казахстанско-кыргызском участке границы пограничниками в автомобильном пункте пропуска "Карасу" Жамбылской области предотвращен вывоз из Казахстана 80 тонн горюче-смазочных материалов марки АИ-92, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Для незаконного вывоза организаторы укрыли емкости с ГСМ среди мешков цемента, при внешнем осмотре двух грузовых машин цистерны были обложены мешками с опилками, по товаросопроводительным документам груз оформлен как "сборный",- сообщили в Пограничной службе КНБ РК.
Задержанные ГСМ переданы в подразделение ДГД по Жамбылской области.
Напомним, в настоящее время действует запрет на вывоз с территории Республики Казахстан автомобильным транспортом бензина, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов.
Как сообщалось ранее, в начале февраля министр энергетики Болат Акчулаков заявил, что в Казахстане могут продлить мораторий на вывоз ГСМ после мая 2022.
Житель Атырау хранил в своем гараже "синтетику" в особо крупном размере
05.03.2022, 18:57 47051
Фото: Polisia.kz
АТЫРАУ. 5 МАРТА - В Атырау 30-летний горожанин хранил синтетическое наркотическое вещество в особо крупном размере, передает KAZAKHSTAN TODAY.
1 марта в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий при обыске в доме жителя в его гараже был изъят полиэтиленовый пакет, обернутый скотчем, с порошкообразным веществом белого цвета, сообщает Polisia.kz.
По заключением эксперта Института судебных экспертиз по Атырауской области, представленное на исследование вещество является синтетическим наркотиком - альфа-пирролидиновалерофенон (a-PVP) общим весом 471,25 грамма.
По данному факту проводится досудебное расследование по части 4 статьи 296 УК РК.
В настоящее время в соответствии со статьей 128 УПК РК подозреваемый мужчина водворен в изолятор временного содержания.
Жительница Петропавловска потеряла 5 миллионов тенге, установив неизвестное мобильное приложение
05.03.2022, 12:19 52826
ПЕТРОПАВЛОВСК. 5 МАРТА - Жительница Петропавловска стала жертвой сетевых аферистов, установив на свой телефон незнакомое приложение, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Обман строился на схеме "звонка из банка". Преступник сообщил горожанке, что на ее имя кто-то оформляет кредит, и посоветовал установить на телефон программу AnyDesk.
После, выполняя инструкции звонившего, женщина дистанционно взяла в банке кредит на 5 миллионов тенге - якобы для того, чтобы выбрать кредитный лимит и не позволить постороннему лицу повторить "атаку". При этом аферист подчеркивал, что не нужно называть ему приходящие по sms коды. Однако вскоре вся сумма кредита со счета женщины исчезла, информирует Polisia.kz.
Поняв, что стала жертвой мошенничества, она обратилась в полицию.
Обычно главная цель сетевых аферистов - коды и пароли, дающие доступ к счетам жертвы. Однако выманивать их не требуется, если на телефоне жертвы установлено и активировано приложение удаленного доступа. AnyDesk - распространенная, но не единственная программа такого рода. Она дает другому пользователю полный контроль над телефоном, приходящие в sms коды тотчас становятся известны преступникам", - рассказал начальник ОП Аккайынского района Руслан Сапаров.
Полицейские убедительно просят людей не доверять "звонкам из банка" и не устанавливать незнакомые приложения.
В Акмолинской области сельчанин зарезал соседскую собаку
05.03.2022, 10:20 54151
Фото: depositphotos.com
КОКШЕТАУ. 5 МАРТА - Житель села Сараба пришел к соседке с ножом, чтобы взять денег взаймы. На глазах у пенсионерки изверг убил ее собаку, нанеся 10 ножевых ранений, передает KAZAKHSTAN TODAY,
Пьяный сельчанин полчаса ломился в окна и двери пенсионерки дома с криками "Я тебя убью".
Его отвлекла собака, она была источником шума, привлекая его внимание. И он ее убил, нанеся ей 10 ножевых ранений. Там ножом пробит насквозь череп, три ножевых в сердце. В бока собака была проткнута ножом насквозь", - рассказала дочь пенсионерки Татьяна Вольф.
Теперь пожиллая женщина боится выходить на улицу. Дочь планирует перевезти ее к себе, подальше от опасного соседа. Надежды на правоохранителей у семьи нет. Девушка рассказывает, что дело возбудили только благодаря ее настойчивости, говорится в репортаже телеканала "Астана".
Безусловно, должна быть справедливая и законная квалификация деяний этого лица, которое совершило такие жестокие действия. У каждого, у кого есть собака, это член семьи. Вне зависимости от того, где она живет: во дворе или в доме. Сотрудники полиции не должным образом отвечают, не должным образом проводят следственные действия. Подаются жалобы. Вследствие ответов на эти жалобы будут дальнейшие наши действия", - прокомментировала ситуацию юрист Юлия Попова.
По данным телеканала, хозяйке зверски убитого животного пришлось самостоятельно искать ветеринаров и оплачивать экспертизу. К тому же ей не предоставили все материалы дела.
Татьяна настаивает на том, чтобы расследование началось и по статье "хулиганство". Но полицейские почему-то в проникновении на частную территорию с оружием преступления не видят. Сам живодер все это время находится на свободе", - говорится в репортаже.
В пресс-службе департамента полиции Акмолинской области проинформировали, что по факту жестокого обращения с животным проводится досудебное расследование по статье 316 УК РК.
По факту угроз жительнице начато расследование по статье 115 УК РК (Угроза). В отношении подозреваемого избрана процессуальная мера - обязательство о явке", - сказала сотрудник пресс-службы ДП Асем Абдыкаримова.
Если вина дебошира будет доказана, максимум что ему грозит - это штраф в 300 тысяч тенге или арест на месяц. Женщины опасаются, что из-за мягкости наказания среди жертв дебошира могут оказаться и люди.
Как сообщалось ранее, в ЗКО на видео попал аким сельского округа с оружием в руках. По словам очевидцев, чиновник отстреливал собак.
Напомним, с 1 марта в стране действует закон об ответственном обращении с животными. Законом вводится персональная ответственность владельцев за жизнь, здоровье и благополучие животных, защита их от жестокого обращения, воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к ним.
Спецоперацию по ликвидации крупных нарколабораторий провели в Нур-Султане
04.03.2022, 13:10 64716
Фото: кадр из видео
НУР-СУЛТАН. 4 МАРТА - В результате проведенных оперативно-следственных мероприятий ликвидированы крупные нарколаборатории, где изготавливались для реализации синтетические наркотики, передает KAZAKHSTAN TODAY.
19 февраля в Нур-Султане задержан 24-летний житель столицы, который в поселке Талапкер, в одном из арендованных домов организовал и осуществлял деятельность крупной лаборатории, где производились и подготавливались к реализации синтетические наркотики.
Молодой человек получал концентрат прекурсоров из-за рубежа, готовя "смертельное зелье" для распространения его на территории столицы. Как пояснил задержанный, с декабря 2021 года он получал необходимые навыки по изготовлению "синтетики" и устройству "закладок" через социальную сеть", - информирует Polisia.kz.
Согласно информации, задания от администратора сайта он получал онлайн. После их выполнения и предоставления отчетов о проделанной работе получал переводы денежных средств в виде биткоинов. За свою деятельность принимал оплату через Blockchain-кошелек от администратора магазина, которую в дальнейшем переводил себе на карту и обналичивал.
Свой "товар" наркосбытчик реализовывал через интернет бесконтактным способом - путем закладок. Параллельно с этим поступали прекурсоры и дополнительные средства для изготовления "смертельного зелья". Для их приготовления съемное жилье было полностью наделено необходимыми специальными средствами для защиты самого наркодилера", - говорится в материале Polisia.kz.
Одновременно с этим 25 февраля столичным полицейским удалось установить и ликвидировать еще одну крупную нарколабораторию. В ходе проведения спецоперации задержан 23-летний житель столицы.
Со слов задержанного, он изготавливал товар для реализации у себя дома, где ему активно помогала сожительница, имеющая медицинское образование. Пара оставляла наркотики в виде закладок в разных частях города.
В ходе проведения обыска дома на окраине столицы у задержанных изъяты компоненты для производства синтетических наркотиков: стеклянные подносы, электронные весы с наслоением, прекурсоры, пластмассовые емкости, гигрометр, лампы, вентилятор, а также полиэтиленовые пакеты для расфасовки и другие химические элементы.
Отмечается, что во всех случаях подозреваемые снимали жилье на окраинах города и для оставления закладок арендовали машины. Необходимые компоненты для изготовления наркотических средств подозреваемые получали из-за границы, через интернет.
Общий вес изъятых синтетических наркотиков составил 25 килограммов, что примерно соответствует 100 тысячам разовых доз на сумму более 500 миллионов тенге. В настоящее время задержанные взяты под стражу. Им предъявлены обвинения по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса РК, предусматривающие наказание сроком до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Также в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлены и задержаны семь подозреваемых в хранении наркотических средств, у которых изъято около 7 килограммов гашиша.
Сообщается, что при обыске квартиры обнаружены травматический и пневматический пистолеты. Задержанные водворены в изолятор временного содержания ДП Нур-Султана. Проводится расследование. За два месяца текущего года на территории столицы было зарегистрировано 116 наркоправонарушений, из них 20 - по сбыту. Из незаконного оборота изъято более 53 килограммов различных наркотических средств.
Сразу на 44% выросло в Казахстане количество преступлений по отмыванию денег
04.03.2022, 10:30 66771
НУР-СУЛТАН. 4 МАРТА - За январь-декабрь 2021 года в стране зарегистрировали 56 уголовных правонарушений по легализации денег и иного имущества, полученных преступным путем - сразу на 43,6% больше, чем годом ранее, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В региональном разрезе 35,7% уголовных правонарушений в секторе, или 20 случаев, зарегистрировали в Восточно-Казахстанской области, против лишь одного случая в прошлом году. В тройку регионов-антилидеров также вошли Алматы (11 случаев) и Туркестанская область (4 случая). Подобные уголовные правонарушения были зарегистрированы в 13 из 17 регионов страны", - информирует Finprom.kz.
По данным аналитиков, в рейтинге стран по борьбе с отмыванием денег в 2021 году Казахстан занял 141-е место из 245. Индекс страны составил 67,29.
Индекс учитывает такие критерии, как риски отмывания денег, финансирование терроризма, подверженность международным санкциям, коррупционные риски, показатели управления, оборот наркотиков, случаи торговли людьми, а также оценивает, входят ли страны в черный список по налогам ЕС и имеются ли офшорные финансовые центры.
Лидирующие позиции в рейтинге заняли Швеция, Аландские острова и Финляндия. Хуже всего обстоят дела в Иране.
По СНГ Казахстан оказался в лучшем положении, чем прочие страны содружества. Отмечается, что Россия оказалась почти в конце списка и заняла 208-е место.
В Алматы мошенница "торговала" дешевой недвижимостью
03.03.2022, 20:37 78531
АЛМАТЫ. 3 МАРТА - Гражданка Д., 1977 года рождения, обманывала алматинцев, обещая им улучшение жилищных условий, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Подозреваемая входила в доверие к людям и предлагала им приобрести земельные участки, квартиры и другую недвижимость по цене ниже рыночной. Людей, желающих совершить "выгодную" покупку было достаточно.
Гражданка Д. получала первоначальный взнос, обычно, от 2 до 7 миллионов тенге и затем исчезала. На данный момент установлена ее причастность к 14 таким аферам.
Общий материальный ущерб составляет более 25 миллионов тенге. Женщина ранее судимостей не имела, но мы не исключаем её причастность к другим преступным эпизодам", - сообщил в своем Telegram-канале заместитель начальника департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов.
Подозреваемая задержана и водворена в изолятор временного содержания ДП Алматы. Производство досудебного расследования поручено следователям УП Алатауского района.
Ход и результаты расследования поставлены на контроль в департаменте полиции города.