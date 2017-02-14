Подозреваемый в мошенничестве алматинец собирал деньги, обещая "клиентам" работу за рубежом

Алматы. 14 февраля. Kazakhstan Today - Разоблачен алматинец, обещавший высокооплачиваемую работу за рубежом, сообщила пресс-служба городского ДВД.

По данным ведомства, следственным подразделением отдела полиции при УВД Бостандыкского района ведется расследование уголовного дела в отношении А. Суженко, 1983 года рождения, который подозревается в мошенничестве, передает Kazakhstan Today.

"Подозреваемый Суженко якобы оказывал услуги по трудоустройству в Южной Корее. За это мужчина получал от граждан оплату в сумме от 500 000 тенге и выше. Своим клиентам он обещал трудоустроить их на заводе рабочими с окладом в $2,5 тыс. в месяц, при этом, по его словам, знание языка и особой квалификации не требовалось. Заманчивое предложение привлекло из различных городов страны граждан, ищущих работу. Далее, взимая оплату за свои "услуги", подозреваемый Суженко последующие свои обязательства не выполнял, то есть "клиентов" не трудоустраивал. На данный момент в наше подразделение с заявлением обратились 85 человек", - рассказал начальник отдела полиции при УВД Бостандыкского района подполковник полиции Динмухамед Ауелхан.

По его словам, досудебное расследование начато по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 190 УК РК. Полицейский не исключает, что в ходе расследования список потерпевших может пополниться. Тех, кто пострадал от действий Суженко, просят сообщить об этом по телефонам 298-52-80, 298-52-81 и 298-52-82.

Подполковник Ауелхан уточнил, что подозреваемый водворен в изолятор временного ДВД Алматы. Проводятся следственные действия.

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