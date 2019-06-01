Подозреваемого в нанесении ножевых ранений 10-летнему ребенку задержали в Алматинской области

Напомним, 29 мая в больницу Ушарала доставили с ножевыми ранениями 10-летнего мальчика. Причиненные раны не представляли угрозы для его жизни, и ребенок смог описать полицейским внешность напавшего на него мужчины. На поимку подозреваемого были ориентированы полицейские всего региона. Также ориентировку с фото разыскиваемого разослали во все полицейские подразделения страны и показали в средствах массовой информации.
В результате полицейские задержали подозреваемого - 21-летнего Дархана Айдарханова - в городе Ушарале. Сейчас он доставлен в Алакольскую районную полицию и помещен под стражу в изолятор временного содержания.
Досудебное расследование по факту разбойного нападения на 10-летнего ребенка и нанесения ему ножевых ранений продолжается в производстве следователей Алакольской районной полиции. Дело также взято на контроль областным департаментом", - сообщил представитель ведомства Кобейхан Нурахмет.
Пострадавший мальчик продолжает находиться под наблюдением медиков в районной больнице.
Аналогичный случай нападения на подростков зарегистрирован ранее в Карасайском районе, где полицейским по горячим следам удалось задержать подозреваемого в преступлении 30-летнего жителя Алматы.
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