Талдыкорган. 31 мая. Kazakhstan Today - Подозреваемого в нанесении ножевых ранений 10-летнему ребенку задержали в Алматинской области, передает Kazakhstan Today со ссылкой на департамент полиции региона.

Напомним, 29 мая в больницу Ушарала доставили с ножевыми ранениями 10-летнего мальчика . Причиненные раны не представляли угрозы для его жизни, и ребенок смог описать полицейским внешность напавшего на него мужчины. На поимку подозреваемого были ориентированы полицейские всего региона. Также ориентировку с фото разыскиваемого разослали во все полицейские подразделения страны и показали в средствах массовой информации.





В результате полицейские задержали подозреваемого - 21-летнего Дархана Айдарханова - в городе Ушарале. Сейчас он доставлен в Алакольскую районную полицию и помещен под стражу в изолятор временного содержания.

Досудебное расследование по факту разбойного нападения на 10-летнего ребенка и нанесения ему ножевых ранений продолжается в производстве следователей Алакольской районной полиции. Дело также взято на контроль областным департаментом", - сообщил представитель ведомства Кобейхан Нурахмет.

Пострадавший мальчик продолжает находиться под наблюдением медиков в районной больнице.

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