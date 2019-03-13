Подозреваемого в нападении на 13-летнюю девочку задержали в Астане

Р¤РѕС‚Рѕ: matritca.kz

Астана. 12 марта. Kazakhstan Today - В Астане неизвестный среди бела дня напал на 13-летнюю девочку в подъезде ее дома, передает Kazakhstan Today.

В момент, когда школьница выходила из магазина, подозрительный незнакомец последовал за ней в подъезд. Нападение произошло на лестничной площадке между первым и вторым этажами. Испуганная школьница начала кричать и сумела вырваться из рук злоумышленника. Девочка в шоковом состоянии забежала домой, где в это время были родители. Отец тут же бросился за преступником и позвонил в полицию, сообщил Первый канал "Евразия"

Следователи опросили девочку и сняли отпечатки пальцев с двери.

Ребенок еще не понимает, что случилось. 3-4 секунды. Сзади подошел, схватил. Потом она прибежала, мне сказала. Когда я вышел, на улице никого не нашел", - рассказал отец ребенка.

Нападавший не учел одного - у входа в подъезд и на первом этаже жилого дома есть камеры наблюдения.

Полиции удалось задержать подозреваемого.

Полицейскими в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий с помощью камер видеонаблюдения 11 марта, около 22.00, установлен и задержан 19-летний житель Астаны. Проводится досудебное расследование. В интересах следствия иная информация не разглашается", - сообщили сегодня в пресс-службе департамента полиции Астаны.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства