Подозреваемого в обмане более 60 человек кызылординца задержали при попытке выехать из Казахстана

Кызылорда. 22 февраля. Kazakhstan Today - Жителя Кызылорды задержали при попытке покинуть страну в аэропорту Шымкента, его подозревают в мошенничестве в отношении более 60 человек, передает Kazakhstan Today.

Один из жителей Кызылорды, обещая трудоустроить свыше 60 граждан, обманным путем завладел денежными средствами каждого (из них. - Прим. агентства) в размере от 100 до 200 тыс. тенге. Общая сумма ущерба составила более 6 млн тенге. Впоследствии он был задержан в аэропорту Шымкента при попытке покинуть страну", - сообщили в прокуратуре Кызылординской области.

Этот случай, а также вопросы борьбы с мошенничеством обсуждены в ведомстве на совещании с участием руководителей 17 областных госорганов и операторов сотовой связи (Kcell, Beeline, Tele2). С начала текущего года в области наблюдается рост зарегистрированных фактов мошенничества на 71% (с 52 до 89).

На совещании также обсуждены вопросы противодействия преступлениям, совершаемым посредством современных технологий, в том числе мобильных телефонов и Интернета.

По итогам мероприятия уполномоченным органам, операторам сотовой связи и областному филиалу Национального банка рекомендовано активизировать профилактическую работу среди населения, в частности, провести разъяснение о новых формах и видах совершения мошенничества.

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