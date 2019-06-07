Подозреваемого в оформлении крупных кредитов по чужим документам разыскивают в Алматы

Алматы. 6 июня. Kazakhstan Today - В Алматы разыскивают подозреваемого в серии мошенничеств, который по чужим удостоверениям личности оформлял потребительские кредиты на огромные суммы, передает Kazakhstan Today со ссылкой на пресс-службу департамента полиции мегаполиса.

Злоумышленник на территории Алматы получал кредиты на сумму свыше 2 млн тенге по подложным документам, под чужими персональными данными, в филиалах банков второго уровня заключал договоры банковского займа. Потерпевшие теряли удостоверение личности, а злоумышленник, воспользовавшись утерянным документом, шел в банк и оформлял кредиты. Не исключено, что обманным путем мужчина промышлял не раз", - проинформировал начальник управления полиции Медеуского района майор полиции Болат Тотыбаев.

В связи с этим полиция призвала горожан оказать содействие в установлении личности подозреваемого, который, как пообещали в ведомстве,"в последующем непременно будет задержан".

Любую информацию о подозреваемом можно будет сообщить в следственное управление департамента полиции Алматы или по телефонам: 254-48-00, 54-48-03, +7-708-337- 85-17 или 102.





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