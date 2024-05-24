Подозреваемого в пропаганде терроризма задержали в ЗКО

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Павлодар. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 22 мая Иртышским районным судом Павлодарской области рассмотрено уголовное дело в отношении Н. по фактам злоупотребления должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия, сообщает пресс-служба - 22 мая Иртышским районным судом Павлодарской области рассмотрено уголовное дело в отношении Н. по фактам злоупотребления должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия, сообщает пресс-служба суда





В 2018 и 2019 годах Н., являясь руководителем отдела земельных отношений Иртышского района, злоупотребил должностными полномочиями и использовал их вопреки интересам службы. В целях извлечения выгод и преимуществ для ТОО оказал последнему содействие в получении от государства двух крупных земельных участков, расположенных в границах населенных пунктов, по заниженной кадастровой стоимости, что повлекло ущерб государству в особо крупном размере - более 79 миллионов тенге в виде недополученных бюджетом средств от реализации недвижимости.





Суд назначил Н. наказание в виде 3 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.





Гражданский иск удовлетворен в полном объеме.





Приговор не вступил в законную силу.