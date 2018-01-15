Подозреваемого в серии мошенничеств разыскивают в Павлодарской области

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Подозреваемого в серии мошенничеств разыскивают в Павлодарской области15.01.2018
Криминал  17:45
Павлодар. 15 января. Kazakhstan Today - Полиция Павлодарской области распространила ориентировку на розыск подозреваемого в мошенничествах, передает Kazakhstan Today.

"По подозрению в совершении ряда мошенничеств на территории города Павлодара полицией разыскивается Крыкбаев Куаныш Атымтаевич, 1986 года рождения. Если кто-либо располагает информацией об этом человеке, просим сообщить в Центральный отдел полиции УВД Павлодара по адресу: Павлодар, улица Лермонтова, 51/1. Или позвонить по телефонам: 8(7182) 39-15-11, 39-15-43", - говорится в сообщении.
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