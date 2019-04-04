Алматы. 3 апреля. Kazakhstan Today - Подозреваемого в убийстве на почве неприязни задержали в Алматы, передает Kazakhstan Today.

Уголовный преступник, числившийся в розыске с конца прошлого года, задержан оперативниками по результатам оперативно-розыскных мероприятий. Как выяснилось, подозреваемый в убийстве все это время прятался в разных гостиницах города, сообщила пресс-служба Департамента полиции Алматы.

К., 1990 года рождения, подозревается в совершении убийства с применением огнестрельного оружия. Преступление имело место в минувшем декабре. Следствием установлено, что преступление мужчина совершил из хулиганских побуждений, на почве неприязненных отношений. Благодаря слаженной работе сотрудников нашего подразделения и оперслужб районного звена беглец задержан и взят под стражу. С его участием уже проводятся все необходимые следственные действия", - проинформировал начальник управления криминальной полиции ДП Алматы подполковник полиции Есен Искаков.

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