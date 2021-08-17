Подозреваемую в сутенерстве рецидивистку задержали уральские полицейские

УРАЛЬСК. 16 АВГУСТА - В Уральске полицейские ликвидировали притон для оказания интимных услуг, который организовала жительница города, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает Polisia.kz , полицейские узнали, что на улице Маметова в Уральске есть подозрительная квартира. После проведения оперативных мероприятий ранним утром 13 августа стражи порядка задержали организатора и двух девушек - 26-летнюю гражданку М. и 25-летнюю гражданку Л.

По данным полиции, на хозяйку "работали" три девушки. Сутенерша заставляла их заниматься проституцией, применяя физическое насилие и наказывая за неподчинение. Бизнес был налажен, имелся даже журнал, где записывали количество посещений, данные клиентов и сумму услуг.

В ходе расследования было установлено, что данные лица предоставляли трех девушек для оказания платных интимных услуг, получая за это денежное вознаграждение. На момент задержания у них в квартире были изъяты 140 тысяч тенге (около 330 долларов). Как пояснили задержанные, это двухдневный заработок", - сообщил официальный представитель департамента полиции Западно-Казахстанской области Болатбек Бельгибеков.

Полицейские выяснили, что бордель организовала 33-летняя гражданка Ш. Ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

По факту ведется досудебное расследование по части 2 статьи 309 Уголовного кодекса Казахстана (Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество с корыстной целью, совершенные неоднократно). Подозреваемой может грозить лишение свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества.

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