Подозреваемого во взяточничестве вице-министра здравоохранения снабдили электронным браслетом слежения

Нур-Султан. 2 октября. Kazakhstan Today - Бывшего вице-министра здравоохранения Олжаса Абишева отправили под домашний арест, снабдив электронным браслетом слежения, передает Kazakhstan Today.
В отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, с применением новых технологий - электронного средства слежения (браслета)", - сообщили в Антикоррупционной службе.
По данным ведомства, экс вице-министра здравоохранения РК подозревают в неоднократном получении взяток.
Ранее председатель Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК Жанат Элиманов сообщил, что Абишев подозревается в растрате более чем 500 млн тенге, выделенных для создания информационных систем.
Абишев был назначен на должность вице-министра здравоохранения РК в 2018 году. Он курировал вопросы цифровизации и информационной безопасности.
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