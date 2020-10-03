Подозреваемого во взяточничестве вице-министра здравоохранения снабдили электронным браслетом слежения

Нур-Султан. 2 октября. Kazakhstan Today - Бывшего вице-министра здравоохранения Олжаса Абишева отправили под домашний арест, снабдив электронным браслетом слежения , передает Kazakhstan Today.

В отношении него избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, с применением новых технологий - электронного средства слежения (браслета)", - сообщили в Антикоррупционной службе.

По данным ведомства, экс вице-министра здравоохранения РК подозревают в неоднократном получении взяток.

Абишев был назначен на должность вице-министра здравоохранения РК в 2018 году. Он курировал вопросы цифровизации и информационной безопасности.

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