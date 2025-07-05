04.07.2025, 09:57 58746
Подозреваемый в аферах с инвестициями казахстанец экстрадирован из ОАЭ
Под видом инвестиций в компанию Wildberries, обещая вознаграждения, обманул и завладел значительной суммой денег
Рассказать друзьям
Астана. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Из Дубая экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за мошенничество, сообщили в Генеральной прокуратуре Казахстана.
С 2022 по 2023 год подозреваемый под видом инвестиций в компанию Wildberries, обещая вознаграждения, обманул и завладел значительной суммой денег шести граждан в Алматы.
Затем он скрылся и на протяжении двух лет находился в международном розыске.
В апреле афериста задержали в ОАЭ по запросу Генеральной прокуратуры и экстрадировали в Казахстан.
В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет с конфискацией имущества.
Ранее подозреваемый в подделке банкнот был экстрадирован в Казахстан из Грузии.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
новости по теме
04.07.2025, 16:48 41931
Экс-главу Нацбюро по противодействию коррупции задержали по подозрению в пытках
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральная прокуратура Республики Казахстан задержала экс-главу Национального бюро по противодействию коррупции Талгата Татубаева по подозрению в пытках, передает корреспондент агентства.
По подозрению в совершении преступления, предусмотренного пунктами 1, 2 части 2 статьи 146 УК (Пытки), задержан бывший руководитель Национального бюро по противодействию коррупции Татубаев Т. В настоящее время досудебное расследование продолжается, проводятся следственные действия, направленные на сбор дополнительных доказательств", - проинформировали в ведомстве.
Ранее сотрудника режимного отдела ДУИС по Карагандинской и Улытауской областям осудили на два года за пытки.
04.07.2025, 11:14 55651
Более 400 млн тенге вложили казахстанцы в финпирамиду Ansar Gold
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Шымкент. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Деятельность финансовой пирамиды Ansar Gold пресекли в Шымкенте, сообщает городской департамент Агентства по финансовому мониторингу.
Позиционируя себя компанией по продаже ювелирных изделий, подозреваемые обещали вкладчикам ежемесячный доход в размере 40-60% от вложенной суммы в течение 5 месяцев, а также гарантировали сохранность основного капитала. Однако фактически выплаты производились не из прибыли от продаж, а за счет вкладов новых участников", - рассказали в ведомстве.
Всего в финансовую пирамиду привлечено свыше 200 участников, которые вложили более 400 млн тенге.
Кроме того, подозреваемые привлекали родственников в качестве дропов, используя их банковские карты для обналичивания денег, поступивших от других участников схемы", - информирует АФМ.
Организатор финансовой пирамиды арестована. На принадлежащие ей автомобиль и жилой дом наложены ограничения.
Ранее в Алматинской области выявили финпирамиду Amanat Drive, предлагавшую гражданам приобрести недвижимость и автомобили в рассрочку без уплаты процентов. Пирамида привлекла более 8 тысяч вкладчиков, сумма вложенных средств превысила 21 млрд тенге.
04.07.2025, 10:42 58161
Орудовавшая на таможне в Алматы ОПГ нанесла ущерб государству в 33 млрд тенге
Фото: depositphotos
Рассказать друзьям
Алматы. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Алматы выявила факты перемещения через таможенную границу товаров с использованием поддельных документов и средств таможенной идентификации, а также выписки счетов-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров.
По собранным материалам зарегистрированы ряд уголовных дел, где подозреваемыми проходили руководители компаний уполномоченных экономических операторов в таможенной сфере. Общая сумма ущерба, причиненного государству за период осуществления противоправной деятельности, составила более 33 миллиардов тенге", - проинформировали в ведомстве.
Суд признал фигурантов дела виновными по статьям УК РК "Совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров" и "Экономическая контрабанда" и назначил им различные сроки наказания в виде лишения свободы от двух до семи лет с конфискацией имущества в доход государства.
Апелляционной инстанцией приговор оставлен в силе.
04.07.2025, 09:29 60901
Казахстанка в поисках работы едва не попала в трудовое рабство в Камбодже
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Интерпол МВД Казахстана предотвратил попытку трудового рабства в отношении казахстанки в Камбодже.
Казахстанка вылетела в Королевство Камбоджа с целью трудоустройства на должность администратора гостиницы. Однако на месте стало ясно, что за предложением скрывались иные намерения, и девушка оказалась под угрозой вовлечения в трудовое рабство, сообщает Polisia.kz.
Отреагировав на ситуацию, Интерпол МВД Казахстана направил официальные запросы в Национальное центральное бюро Интерпола Камбоджи, а также в группу по борьбе с торговлей людьми генерального секретариата Интерпола. Благодаря скоординированным действиям и оперативному взаимодействию с зарубежными партнерами гражданка своевременно освобождена и благополучно возвращена на родину.
В настоящее время продолжается работа по установлению причастных к вербовке, перевозке и попытке вовлечения в рабство казахстанки за рубежом. Все они будут привлечены к ответственности в установленном порядке, пообещали в МВД.
В ведомстве рассказали о другом случае спасения гражданки РК, удерживаемой в Лаосе. Женщина также отправилась в страну с целью трудоустройства. Ее удалось освободить в ходе операции Интерпола "Либертерра II", направленной на противодействие торговле людьми.
Полиция предупреждает, что трудовое рабство может начинаться с "заманчивого предложения о работе за границей".
Всегда проверяйте информацию о работодателе, консультируйтесь с официальными источниками", - советуют в МВД.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом" Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
04.07.2025, 08:41 62236
Пожизненный приговор вынесен по громкому делу о захвате заложников и убийстве в Актобе
Рассказать друзьям
Актобе. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Актобе вынесен приговор местному жителю, который держал в заложниках свою бывшую гражданскую супругу и убил ее родителей-пенсионеров.
Суд приговорил к пожизненному заключению 38-летнего актюбинца, обвиняемого в захвате в заложницы своей бывшей гражданской супруги и убийстве ее престарелых родителей.
Жестокая расправа над 40-летней актюбинкой и ее пожилыми родителями произошла в январе текущего года. Бывший сожитель ворвался в дом пенсионеров. Напав на мать своей бывшей гражданской супруги, он нанес пенсионерке более 20 ножевых ранений по жизненно важным органам. Затем изверг набросился на бывшую жену, связал ей руки и ноги скотчем, одновременно нанося удары лезвием ножа. После этого он напал на ее отчима, нанес ему ножевые ранения и несколько раз ударил по голове топором. Тела стариков убийца сбросил в подвал.
Полицию вызвал внук погибших.
После трехчасовых переговоров силовики пошли на штурм и задержали убийцу.
В ходе следствия выяснилось, что ссора началась из-за того, что потерпевшая отказалась выходить за сожителя замуж.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом" Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
03.07.2025, 18:13 81666
Канал незаконной миграции через спецЦОНы выявили в Казахстане
Фото: Polisia.kz
Рассказать друзьям
Астана. 3 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудниками МВД задержана уроженка соседнего государства, которая организовала канал по легализации иностранцев через специализированные центры обслуживания населения, сообщает Polisia.kz.
По предварительным данным, она незаконно оформила десятки разрешений на временное проживание в Казахстане гражданам ближнего зарубежья с использованием поддельных документов. В ходе обысковых мероприятий изъяты готовые медицинские бланки, печати, электронные носители, а также документы финансово-хозяйственной деятельности", - сообщил начальник департамента криминальной полиции МВД Канат Нурмагамбетов.
Как отметили в полиции, аналогичная преступная схема по легализации иностранцев выявлена в одном из учебных заведений столицы, где двое работников оформили фиктивные приглашения на обучение более 68 гражданам дальнего зарубежья. Для реализации схемы заключили формальный договор с предпринимателем о привлечении иностранных студентов и занимались имитацией учебного процесса. На основании этих документов иностранцы въехали в Казахстан и незаконно осуществляли трудовую деятельность на предприятиях южной столицы.
По указанным фактам ведутся досудебные расследования по статье "Организация незаконной миграции", - проинформировали в полиции.
По данным МВД, с начала года выявлено и ликвидировано восемь каналов незаконной миграции, организаторы которых изготавливали поддельные документы для легализации и пересечения госграницы.
03.07.2025, 14:45 85871
Ущерб почти в 2 млрд тенге: бывшего руководителя "Казселезащиты" осудили на 12 лет
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Конаев. 3 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Алматинской области с участием присяжных заседателей вынесли приговор в отношении бывшего руководителя "Казселезащиты" К., сообщает пресс-служба суда.
Судом установлено, что К. и А., будучи должностными лицами, вступили в сговор и получили от директора ТОО П. взятку в особо крупном размере за беспрепятственное подписание актов выполненных работ. А также П. организовал подписание актов выполненных строительно-монтажных работ, которые фактически не были осуществлены. В результате чего государственному учреждению был причинен ущерб в сумме 1 987 827 622,63 тенге. Вердиктом суда присяжных К. и А. признаны виновными (...) Приговором суда К. назначено 12 лет лишения свободы, А. и П. -11 лет лишения свободы", - проинформировали в пресс-службе суда.
Кроме того, осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе. Подчеркивается, что приговор еще не вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что Алматинский областной суд отменил оправдательный приговор в отношении руководителя ГУ "Казселезащита" МЧС РК.
03.07.2025, 11:03 60786
В Алматы экс-чиновников арестовали по делу о взяточничестве в особо крупном размере
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Алматы. 3 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы начато досудебное расследование в отношении должностных лиц АО "Центр развития трудовых ресурсов" и ТОО "Первое кредитное бюро" по подозрению в получении и даче взятки в крупном размере, сообщает Агентство по финансовому мониторингу РК.
Установлено, что руководство ТОО "Первое кредитное бюро" на системной основе передавало незаконные вознаграждения в адрес руководства АО "Центр развития трудовых ресурсов" за лоббирование интересов при оказании информационных услуг, необходимых для обработки запросов финансовых организаций", - сообщает ведомство.
28 июня 2025 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ДЭР Алматы при передаче очередной взятки в размере 75 тыс долларов США были задержаны:
- Омаров Р. - генеральный директор ТОО "Первое кредитное бюро";
- Сарбасов А. - руководитель АО "Центр развития трудовых ресурсов", ранее занимавший должность первого вице-министра труда и социальной защиты населения РК;
- Аргандыков Д. - бывший руководитель АО "Центр развития трудовых ресурсов", ранее занимавший должность вице-министра здравоохранения и социального развития РК.
При обысках по месту жительства задержанных изъяты денежные средства в размере 370 тыс долларов США и 4,5 млн тенге", - информирует АФМ.
Подозреваемые арестованы на 2 месяца, расследование продолжается.
Напомним, в начале июня председателя горсуда Уральска арестовали в зале суда по подозрению в получении взятки.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
05.07.2025, 09:06Депутат выступил против возведения 40-этажного здания в Алматы 05.07.2025, 02:07Бизнес-диалог в Караколе: участники экспедиции обсудили развитие женского предпринимательства в Евразии3351Бизнес-диалог в Караколе: участники экспедиции обсудили развитие женского предпринимательства в Евразии 05.07.2025, 10:112501Президент назначил вице-министра МИД и новых послов 01.07.2025, 11:10256596Новые правила въезда в Россию: на границе с Казахстаном образовались пробки 02.07.2025, 09:34223871В Уральске недобросовестная МФО получила 917 млн тенге дохода с завышенных процентов 30.06.2025, 21:30218591Предприниматели просят президента отправить проект Налогового кодекса на доработку 02.07.2025, 11:20Нарушения и многомиллиардные потери в сфере лекарственного обеспечения: депутаты подали заявление в Генпрокуратуру на "СК-Фармацию"218391Нарушения и многомиллиардные потери в сфере лекарственного обеспечения: депутаты подали заявление в Генпрокуратуру на "СК-Фармацию" 02.07.2025, 17:15207561Информацию о зараженном мясе в Астане опровергли в Минсельхозе 12.06.2025, 14:13Задержки рейсов без предупреждения, доплата за перегруз - депутат возмутился работой казахстанской авиакомпании550061Задержки рейсов без предупреждения, доплата за перегруз - депутат возмутился работой казахстанской авиакомпании 12.06.2025, 12:24507136Минтруда озвучило размеры пособий для многодетных семей 13.06.2025, 19:11502906В Аксу воспитателя детсада уволили за распускание рук 12.06.2025, 12:05497861Спасение на высоте: врач из Алматы реанимировала беременную женщину во время полета 13.06.2025, 10:29477681Сколько дней отдыха ждет казахстанцев на День столицы
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Казахстанцы нередко жалуются на низкую скорость интернета в стране. Между тем в республике скоро станет доступен спутниковый интернет Starlink. Однако, как сообщил глава Минцифры Жаслан Мадиев, по сравнению с интернетом через оптику спутниковый будет "немного дороже". Готовы ли вы платить больше за спутниковый интернет?