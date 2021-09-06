В Темиртау подполковника полиции приговорили к девяти годам заключения

КАРАГАНДА. 5 СЕНТЯБРЯ - Бывшего заместителя начальника Восточного отдела полиции подполковника Бахтияра Исакова приговорили к девяти годам заключения, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Согласно материалам суда, он "крышевал" группу людей, которая занималась хищениями продукции с завода АО "АрселорМиттал Темиртау".

Исакова признали виновным по пункту 3 части 4 статьи 188 (Кража) и пункту 3 части 4 статьи 362 (Превышение власти или должностных полномочий) УК РК. Вместе с теперь уже экс-полицейским осуждены коммерческий директор ТОО "Автообъединение" Дулат Шманов (семь лет лишения свободы), директор ТОО "Темир бетон" Адил Алипбаев (шесть лет лишения свободы), а также бывший оперуполномоченный Восточного ОП УП Темиртау Толеген Сарсембаев (восемь лет лишения свободы) и местный предприниматель Даулет Турсынбеков (два года лишения свободы), пишет " Вечерняя Караганда " в Telegram.

Как уточняется, указанные лица на протяжении нескольких месяцев в 2019-2020 годы осуществляли кражу металла с территории АО "АрселорМиттал Темиртау".

Общая сумма ущерба, установленная судом, составила больше 47 млн тенге.

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