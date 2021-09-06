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В Темиртау подполковника полиции приговорили к девяти годам заключения

05.09.2021 6562
КАРАГАНДА. 5 СЕНТЯБРЯ - Бывшего заместителя начальника Восточного отдела полиции подполковника Бахтияра Исакова приговорили к девяти годам заключения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно материалам суда, он "крышевал" группу людей, которая занималась хищениями продукции с завода АО "АрселорМиттал Темиртау".
 
Исакова признали виновным по пункту 3 части 4 статьи 188 (Кража) и пункту 3 части 4 статьи 362 (Превышение власти или должностных полномочий) УК РК. Вместе с теперь уже экс-полицейским осуждены коммерческий директор ТОО "Автообъединение" Дулат Шманов (семь лет лишения свободы), директор ТОО "Темир бетон" Адил Алипбаев (шесть лет лишения свободы), а также бывший оперуполномоченный Восточного ОП УП Темиртау Толеген Сарсембаев (восемь лет лишения свободы) и местный предприниматель Даулет Турсынбеков (два года лишения свободы), пишет "Вечерняя Караганда" в Telegram.
 
Как уточняется, указанные лица на протяжении нескольких месяцев в 2019-2020 годы осуществляли кражу металла с территории АО "АрселорМиттал Темиртау".
 
Общая сумма ущерба, установленная судом, составила больше 47 млн тенге.
 

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