Поджог дома семьи убитого подростка в Талгаре: изъяты улики, проводятся экспертизы
Фото: МЧС РК
Конаев. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - По делу о поджоге дома семьи убитого подростка в Талгарском районе Алматинской области изъяты все улики и проводятся необходимые экспертизы, сообщает Polisia.kz.
Сегодня специальные прокуроры расследуют факт о поджоге дома. С места изъяты все улики, по ним назначены соответствующие экспертизы. Мы ждем результаты экспертиз, после чего будет дана дополнительная информация", - заявил прокурор Алматинской области Берик Адамов.
По его словам, все следственные действия находятся на контроле Генеральной прокуратуры.
Создана следственно-оперативная группа, которая проводит тщательную отработку по месту совершения преступления. Изучаются записи с камер видеонаблюдения, проводится подворный обход, проверяются подучетные лица. Фактическое место жительства семьи патрулируют сотрудники полиции. В доме, где произошел пожар, семья не проживала. Гарантируем, что подозреваемые лица будут привлечены к уголовной ответственности", - добавил первый заместитель министра внутренних дел РК Бауржан Аленов.
Ранее сообщалось, что сгорел дом семьи погибшего подростка Шерзата Болата.
Напомним, мажилисмен Нартай Сарсенгалиев раскритиковал работу правоохранительных органов по делу об убийстве подростка в Алматинской области. По его словам, отец погибшего парня рассказал, что следствие стоит на месте, компетентные органы вместо поиска преступника вызвали убитых горем членов семьи погибшего мальчика на допрос среди ночи и грубо обращались с ними.
16-летний подросток был убит в Талгаре в результате конфликта, которому предшествовала словесная перепалка. Двое парней доставлены в районную больницу, один из них от полученных ран скончался в реанимационном отделении. Министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов взял на личный контроль дело об убийстве подростка. Ранее в прокуратуре Алматинской области заверили, что никакие попытки увода от ответственности лиц, причастных к данному преступлению, не будут допущены.
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