Пограничники предотвратили незаконный ввоз в Казахстан ночных оптических прицелов

2 октября казахстанскими пограничниками в автомобильном пункте пропуска "Жайсан" (Актюбинская область) предотвращен ввоз в Казахстан тепловизорных ночных оптических прицелов марки Pulsar Thermion XP50 в количестве 2 единиц и марки User Manual Guide в количестве 4 единиц, без соответствующих документов", - сообщили в КНБ Казахстана.
По информации ведомства, оптические прицелы были спрятаны под стогом сена, которое перевозилось с шестью лошадьми.
Изъятые приборы переданы в департамент государственных доходов по Актюбинской области для принятия процессуального решения.
Также отмечается, что территориальные подразделения Пограничной службы КНБ ориентированы на усиление контроля в пунктах пропуска с целью недопущения незаконного ввоза контрабандных товаров.
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