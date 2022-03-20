Пограничники выявили 27 авто с поддельными VIN-кодами

НУР-СУЛТАН. 19 МАРТА - С начала 2022 года в пунктах пропуска Пограничной службой КНБ выявлено 27 транспортных средств с измененными идентификационными номерами, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Автомобили переданы в органы полиции по компетенции, сообщает пресс-служба КНБ РК.
В 2021 году пограничниками установлено 217 автомобилей с аналогичными нарушениями.
В КНБ рекомендуют гражданам быть более бдительными, приобретая автомашины за пределами Казахстана.
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В Алматинской области выявили "серую" майнинговую ферму
20.03.2022, 13:59 2446
Фото: pixabay.com
АЛМАТЫ. 20 МАРТА - Сотрудниками линейного управления полиции на станции Алматы-1 при проведении оперативно-разыскных мероприятий на территории железнодорожного тупика станции Кундызды обнаружено помещение, оборудованное под майнинговые операции, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По словам начальника департамента полиции на транспорте Онала Бекиева, в ходе осмотра транспортными полицейскими обнаружены и изъяты 130 ящиков аппаратуры для майнинга, предназначенные для добычи криптовалют, а также жесткие диски и запасные части для аппаратуры, сообщает "Хабар 24".
По данному факту начато досудебное расследование, проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия", - отметил Бекиев.
Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.
Напомним, в Казахстане были проведены комплексные проверки в деятельности майнинговых ферм. В результате проведенных профилактических мер 55 майнинговых ферм добровольно прекратили свою деятельность.
На днях казахстанские пограничники предотвратили попытку вывоза оборудования для майнинга на 80 млн тенге.
Как сообщалось ранее, крупную майнинговую ферму в Жамбылском районе Алматинской области выявили специалисты областной антикоррупционной службы совместно с сотрудниками областного департамента экономических расследований.
Житель Мангистауской области хранил дома 110 кг рыбы осетровых пород
19.03.2022, 16:33 20001
АКТАУ. 19 МАРТА - В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в селе Баутино 13 марта в 17.00 сотрудники природоохранной полиции задержали 25-летнего местного жителя, передает KAZAKHSTAN TODAY.
При осмотре дома подозреваемого правоохранители нашли 110 килограммов рыбы осетровых пород, сообщает "Лада".
Ведется досудебное расследование по статье 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами). Иная информация в интересах следствия не разглашается.
Житель Костанайской области посадил жену на цепь
19.03.2022, 15:01 21141
КОСТАНАЙ. 19 МАРТА - Инцидент произошел в Костанайском районе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В отдел полиции Костанайского района обратилась 44-летняя жительница города Тобыла, сообщает alau.kz.
По словам пострадавшей, ночью в ходе ссоры муж приковал ее за ногу металлической цепью к радиатору отопления. Так она просидела до утра.
По данному факту проводится расследование по статье 126 УК "Незаконное лишение свободы".
По словам мужа, женщина злоупотребляет спиртным и он приковал ее, чтобы она не ушла ночью.
Живодер устроил сафари на собак: водителя не привлекут к ответственности
19.03.2022, 13:53 22641
АКТАУ. 19 МАРТА - Сотрудники батальона патрульной полиции установили личность водителя, пытавшегося намеренно причинить вред собакам, но не нашли в его действиях ничего противоправного, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что водитель не нарушил ни одной статьи административного и Уголовного кодексов РК, сообщает "Лада".
С ним проведена профилактическая беседа", - сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.
17 марта жители Актау сняли на видео живодера, который, по их словам, вначале бросал камни в собак, затем сел в иномарку и начал намеренно пытаться сбить их автомобилем.
Напомним, с 1 марта в стране действует закон об ответственном обращении с животными. Законом вводится персональная ответственность владельцев за жизнь, здоровье и благополучие животных, защита их от жестокого обращения, воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к ним.
Стали известны подробности по делу об акбулакском стрелке
19.03.2022, 13:45 23121
АЛМАТЫ. 19 МАРТА - Начались предварительные слушания по делу об алматинском стрелке. Подсудимый Игорь Дужнов отказался от рассмотрения дела судом присяжных. Гособвинение раскрыло детали того, как задержанный убил пятерых человек, которые пытались выселить его и его семью из дома, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По словам старшего прокурора службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Чингисхана Пусурманова, когда во двор дома вошли судебный исполнитель Абенов, новый владелец дома Турганов, помощник адвоката Сакенов, представитель органов опеки Букенова и в качестве понятых Сакова и Бекташуглы, Дужнов, осознав неизбежность выселения его семьи из дома и испытывая ненависть, приступил к ранее разработанному плану. Он вошел в гараж и взял заранее приготовленный для стрельбы карабин "Вектор-307", снаряженный магазином с 10 патронами, сообщает телеканал КТК.
Следствие также установило, что Дужнов заставил присутствующих в его дворе людей выстроиться у стенки, а позже стал расстреливать их по одному. Затем он вышел на улицу, где открыл стрельбу по стоящим там полицейским, но они смогли укрыться за машиной. Одному из стражей порядка удалось обезвредить стрелка.
В общей сложности Дужнов произвел 10 выстрелов из карабина, девять из которых совершил всего за восемь секунд.
Дужнова обвиняют сразу по двум статьям: "Убийство" и "Применение насилия в отношении представителя власти".
Главное судебное разбирательство назначено на 29 марта.
Напомним, 20 сентября 2021 года в 17.00 в Алатауском районе Алматы при выселении семьи из дома произошла трагедия: хозяин жилища схватил оружие и убил на месте пятерых человек.
В роще Баума в Алматы обнаружен схрон с оружием
19.03.2022, 12:16 24491
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 19 МАРТА - В распоряжении сотрудников колонии-поселения оказалась оперативная информация о тайнике, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Сотрудники оперативного отдела учреждения ЛА-155/13 ДУИС совместно с коллегами управления криминальной полиции ДП Алматы провели оперативно-разыскные мероприятия, в ходе которых в роще Баума, в 200 метрах от улицы Успенского в южном направлении, около дерева обнаружили тайник с различными боеприпасами, сообщает Polisia.kz.
Участники массовых беспорядков спрятали в укромном уголке два ружья, револьвер, нож, патроны от автомата Калашникова, пистолета системы Макарова, гранаты, бронежилет, а также полицейскую рубашку. Истинную принадлежность составляющих схрона установит дальнейшее расследование.
Данный факт зарегистрирован в управлении полиции Турксибского района. Ведется расследование.
В Мангистауской области грабитель, угрожая ребенку ножом, похитил сейф с 24 млн тенге
АКТАУ. 19 МАРТА - 23 февраля примерно в 10.00 неизвестный мужчина в черной маске незаконно проник в дом в селе Боранколь Бейнеуского района, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Угрожая ножом несовершеннолетнему ребенку, он похитил металлический сейф с 24 065 000 тенге. Также мужчина забрал сотовый телефон, золотые изделия и скрылся с места преступления, сообщает "Лада".
В ходе оперативно-разыскных мероприятий были установлены и задержаны трое подозреваемых. Их водворили в изолятор временного содержания.
По данному факту ведется досудебное расследование по пункту 2 части 4 статьи 192 УК РК (Разбой, совершенный в крупном размере).
Иная информация в интересах следствия не разглашается.
Апелляционный суд вынес решение по делу Елжана Биртанова
18.03.2022, 20:11 36876
Фото: yvision.kz
НУР-СУЛТАН. 18 МАРТА - Апелляционный суд Нур-Султана вынес решение по жалобе Генеральной прокуратуры о возврате уголовного дела в отношении экс-министра здравоохранения Елжана Биратнов в прокуратуру, передает KAZAKHSTAN TODAY.
18 марта судебная коллегия по уголовным делам суда Нур-Султана рассмотрев ходатайства прокурора и частные жалобы защитников в интересах Елжана Биртанова, признала их необоснованными, оставив без изменения постановление районного суда №2 Сарыаркинского района от 28 января 2022 года о возврате уголовного дела в отношении Биртанова и Абишева прокурору для устранения существенных нарушений уголовного-процессуального законодательства, препятствующих назначению судебного разбирательства, сообщает пресс-служба суда Нур-Султана.
Постановление вступило в законную силу.
18 ноября 2021 года следственный суд Нур-Султана рассмотрел апелляционную жалобу защиты бывшего министра здравоохранения Елжана Биртанова на решение о продлении его домашнего ареста.
Напомним, Экс-министра здравоохранения и вице-министра Олжаса Абишева обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями путем приемки и ввода в эксплуатацию нерабочей платформы информатизации Министерства здравоохранения. Платформа должна была объединить всю информацию о пациентах, лекарствах и медицинских изделиях для оперативного решения проблем в системе здравоохранения. На сегодня платформа не функционирует и не используется медучреждениями, что подтверждается собранными доказательствами. Стоимость невыполненных работ составляет 4,1 миллиона долларов, или 1,5 миллиарда тенге.
Также Биртанов подозревается в злоупотреблении полномочиями при использовании в июне 2020 года воздушного судна санитарной авиации для личных целей.