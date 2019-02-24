Тараз. 2 февраля. Kazakhstan Today - Похищенный житель Жамбылской области позвонил в полицию из багажника, передает Kazakhstan Today.

Операция по освобождению похищенного прошла в нескольких километрах от Тараза, на дороге, ведущей к дачному поселку Чолдала, около полуночи 26 января, пишет Kazpravda.kz

В последнее время в Таразе получил распространение бизнес по сдаче в аренду игровых приставок Sony Playstation. Несколько молодых людей в возрасте 20-23 лет также решили скоротать время за видеоигрой и взяли на время приставку, оставив в качестве залога удостоверение личности одного из них. Однако по истечении оговоренного срока хозяева игровой консоли так и не дождались ни уплаты денег, ни возврата приставки", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.

По информации полиции, трое парней 25-29 лет решили действовать самостоятельно, без привлечения правоохранительных органов. Сначала они нашли владельца оставленного в залог документа и через него вышли на жителя Тараза, который, по мнению подозреваемых, и являлся организатором мошеннических действий. Для начала они его основательно избили, а затем уже в бессознательном состоянии запихнули в багажник автомобиля марки Opel Vectra и направились в сторону расположенного вблизи областного центра села Айша биби.

Потерпевший очнулся в багажнике и обнаружил, что похитители не забрали мобильный телефон. Он тут же позвонил на номер 102, объяснил ситуацию старшему инспектору Центра оперативного управления Ерику Рахманкулову и постоянно находился с ним на связи, сообщая о своем местоположении. Благо, в багажнике автомобиля оказалась щель, с помощью которой можно было ориентироваться.

Между тем был объявлен план-перехват, сотрудники полиции Тараза принялись проверять все машины, направлявшиеся в сторону села Айша биби. Экипаж дорожно-патрульной полиции "Буран-2" задержал автомобиль подозреваемых.

В задержанном автомобиле находились два молодых человека, обоим по 23 года, жители Тараза и села Аса Жамбылского района. В багажнике полицейские нашли потерпевшего с кровоподтеками на лице. В ту же ночь по горячим следам полицией был задержан третий подозреваемый, который также участвовал в избиении, но в машине его не было.

Начато досудебное расследование по части 3 статьи 389 (Самоуправство с применением насилия в группе лиц), части 3 статьи 24 - пункту 1 части 2 статьи 125 (Покушение на похищение человека в группе лиц). Подозреваемые полностью признали свою вину, им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

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