Система Orphus

Похитившей 54 млн тенге экс-чиновнице вынесли приговор в Атырау

13.10.2021, 15:14 46846
АТЫРАУ, 13 ОКТЯБРЯ - В Атырау вынесли приговор экс-чиновнице, присвоившей 54 млн тенге бюджетных денег, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Приговор в отношении бывшего заместителя руководителя управления образования Толганай Колбаевой вынесли 8 октября, сообщает портал "Мой ГОРОД".
 

Из материалов дела следует, что с 2015 по 2020 годы, пользуясь своим служебным положением, вместе с подельником Колбаева присвоила 111 миллионов бюджетных тенге. Из этих денег 54 млн присвоила Колбаева, остальные деньги - её подельник. Совершили они преступление путем незаконного начисления себе заработной платы. Колбаева перечисляла деньги на свою банковскую карту, а также на карту своей матери", - говорится в материалах дела.

 
Женщина в ходе судебного следствия свою вину признала и раскаялась. Она активно сотрудничала со следствием и полностью вернула присвоенные средства. При вынесении приговора суд учёл и тот факт, что у осужденной есть несовершеннолетние дети.
 

Экс-чиновницу признали виновной и приговорили к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исправительной системы средней безопасности. Кроме этого, ей пожизненно запретили занимать должности на государственной службе. Однако в связи с тем, что у осужденной есть малолетние дети, суд решил отсрочить наказание на пять лет".

 
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
 

Комментарии

новости по теме

    В Северном Казахстане у девушки изъяли 33 свертка с синтетическим наркотиком

    14.10.2021, 12:35 2215
    ПЕТРОПАВЛОВСК. 14 ОКТЯБРЯ - В Северо-Казахстанской области полицейские при задержании 25-летней жительницы Петропавловска изъяли 33 полимерных свертка с кристаллообразным веществом, передает KAZAKHSTAN TODAY.
     
    Экспертиза подтвердила, что это синтетический наркотик альфа-PVP, известный под названием "соль", общим весом 15,3 грамма. Подозреваемой грозит уголовная ответственность за незаконное хранение наркотиков в особо крупном размере, пишет Polisia.kz.
     

    В октябре 2019 года фигурантка уже привлекалась к ответственности за нанесение на стены домов граффити с рекламой веб-ресурсов, торгующих наркотиками в интернете. Тогда это деяние квалифицировалось административным законодательством, и ей пришлось заплатить штраф. Сегодня реклама наркоресурсов является уже уголовным преступлением. Также напоминаем, что за хранение наркотиков в особо крупном размере законодательством предусмотрена строгая ответственность: лишение свободы на срок до семи лет", - сообщил исполняющий обязанности начальника управления по противодействию наркопреступности ДП СКО Иван Терзиди.

     
    Как информирует источник, с начала года в области задержано 13 человек, подозреваемых в распространении наркотиков путем "закладок". Изъято 4 килограмма 287 грамм синтетических наркотиков. Всего с начала года в СКО из незаконного оборота изъято свыше 404 килограммов различных наркотических средств.
     
    Как сообщалось ранее, в Жамбылской области был при обыске по месту жительства 59-летнего мужчины было обнаружено и изъято наркотическое средство героин общим весом 234 грамма.
     

    Пастух стрелял в предпринимателя в Акмолинской области

    14.10.2021, 11:46 8155
    КОКШЕТАУ. 14 ОКТЯБРЯ - Пастух подозревается в покушении на убийство предпринимателя в Акмолинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
     
    Как выяснили полицейские, 9 октября, находясь на территории ТОО, занимающегося разведением лошадей, 26-летний мужчина выстрелил из ружья в сторону 56-летнего сельчанина. Пострадавший был доставлен в районную больницу с диагнозом "Огнестрельное ранение правой ноги в области бедра и левой руки в области кисти", пишет Polisia.kz.
     
    В ходе следствия полицейские установили личность подозреваемого, им оказался пастух этого ТОО, житель Жамбылской области, неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности и состоящий на оперативном учете в ОВД. 
     
    Злоумышленник скрылся с места совершения преступления на попутных автомашинах, добрался до села Талапкер и пешком направился в село Максимовка Целиноградского района, где был задержан сотрудниками отдела полиции района Біржан-Сал.
     
    В настоящее время по данному факту ведется досудебное расследование по статье УК РК "Покушение на убийство". Подозреваемый заключен под стражу.
     

    В Павлодарской области осудили убийцу беременной женщины

    14.10.2021, 11:05 11962
    ПАВЛОДАР. 14 ОКТЯБРЯ – В Успенском районе к 20 годам заключения приговорен убийца беременной женщины, передает KAZAKHSTAN TODAY.
     
    Как рассказали в пресс-службе областного департамента полиции, в апреле этого года в селе Константиновка произошло убийство беременной женщины. В ходе расследования этого дела полицейские установили, что между убитой и ее сожителем произошла ссора, в ходе которой мужчина в состоянии алкогольного опьянения задушил свою жертву, сообщает Pavlodarnews.kz. 
     

    За совершение преступления в соответствии с частью 2 статьи 99 УК Республики Казахстан виновный осужден специализированным межрайонным судом и приговорен к 20 годам лишения свободы", - говорится в сообщении.

     
     

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Заболеваемость COVID-19 в стране растет. В связи с этим, считаете ли Вы, что дети должны вернуться к посещению школ?

      Архив опросов