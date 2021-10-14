Похитившей 54 млн тенге экс-чиновнице вынесли приговор в Атырау

ПЕТРОПАВЛОВСК. 14 ОКТЯБРЯ - В Северо-Казахстанской области полицейские при задержании 25-летней жительницы Петропавловска изъяли 33 полимерных свертка с кристаллообразным веществом, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Экспертиза подтвердила, что это синтетический наркотик альфа-PVP, известный под названием "соль", общим весом 15,3 грамма. Подозреваемой грозит уголовная ответственность за незаконное хранение наркотиков в особо крупном размере, пишет Polisia.kz
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В октябре 2019 года фигурантка уже привлекалась к ответственности за нанесение на стены домов граффити с рекламой веб-ресурсов, торгующих наркотиками в интернете. Тогда это деяние квалифицировалось административным законодательством, и ей пришлось заплатить штраф. Сегодня реклама наркоресурсов является уже уголовным преступлением. Также напоминаем, что за хранение наркотиков в особо крупном размере законодательством предусмотрена строгая ответственность: лишение свободы на срок до семи лет", - сообщил исполняющий обязанности начальника управления по противодействию наркопреступности ДП СКО Иван Терзиди.
Как информирует источник, с начала года в области задержано 13 человек, подозреваемых в распространении наркотиков путем "закладок". Изъято 4 килограмма 287 грамм синтетических наркотиков. Всего с начала года в СКО из незаконного оборота изъято свыше 404 килограммов различных наркотических средств.
КОКШЕТАУ. 14 ОКТЯБРЯ - Пастух подозревается в покушении на убийство предпринимателя в Акмолинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как выяснили полицейские, 9 октября, находясь на территории ТОО, занимающегося разведением лошадей, 26-летний мужчина выстрелил из ружья в сторону 56-летнего сельчанина. Пострадавший был доставлен в районную больницу с диагнозом "Огнестрельное ранение правой ноги в области бедра и левой руки в области кисти", пишет Polisia.kz
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В ходе следствия полицейские установили личность подозреваемого, им оказался пастух этого ТОО, житель Жамбылской области, неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности и состоящий на оперативном учете в ОВД.
Злоумышленник скрылся с места совершения преступления на попутных автомашинах, добрался до села Талапкер и пешком направился в село Максимовка Целиноградского района, где был задержан сотрудниками отдела полиции района Біржан-Сал.
В настоящее время по данному факту ведется досудебное расследование по статье УК РК "Покушение на убийство". Подозреваемый заключен под стражу.
ПАВЛОДАР. 14 ОКТЯБРЯ – В Успенском районе к 20 годам заключения приговорен убийца беременной женщины, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как рассказали в пресс-службе областного департамента полиции, в апреле этого года в селе Константиновка произошло убийство беременной женщины. В ходе расследования этого дела полицейские установили, что между убитой и ее сожителем произошла ссора, в ходе которой мужчина в состоянии алкогольного опьянения задушил свою жертву, сообщает Pavlodarnews.kz.
За совершение преступления в соответствии с частью 2 статьи 99 УК Республики Казахстан виновный осужден специализированным межрайонным судом и приговорен к 20 годам лишения свободы", - говорится в сообщении.