Похитившей 54 млн тенге экс-чиновнице вынесли приговор в Атырау

Как информирует источник, с начала года в области задержано 13 человек, подозреваемых в распространении наркотиков путем "закладок". Изъято 4 килограмма 287 грамм синтетических наркотиков. Всего с начала года в СКО из незаконного оборота изъято свыше 404 килограммов различных наркотических средств.

ПЕТРОПАВЛОВСК. 14 ОКТЯБРЯ - В Северо-Казахстанской области полицейские при задержании 25-летней жительницы Петропавловска изъяли 33 полимерных свертка с кристаллообразным веществом, передает KAZAKHSTAN TODAY.

КОКШЕТАУ. 14 ОКТЯБРЯ - Пастух подозревается в покушении на убийство предпринимателя в Акмолинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как выяснили полицейские, 9 октября, находясь на территории ТОО, занимающегося разведением лошадей, 26-летний мужчина выстрелил из ружья в сторону 56-летнего сельчанина. Пострадавший был доставлен в районную больницу с диагнозом "Огнестрельное ранение правой ноги в области бедра и левой руки в области кисти", пишет Polisia.kz

В ходе следствия полицейские установили личность подозреваемого, им оказался пастух этого ТОО, житель Жамбылской области, неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности и состоящий на оперативном учете в ОВД.

Злоумышленник скрылся с места совершения преступления на попутных автомашинах, добрался до села Талапкер и пешком направился в село Максимовка Целиноградского района, где был задержан сотрудниками отдела полиции района Біржан-Сал.

В настоящее время по данному факту ведется досудебное расследование по статье УК РК "Покушение на убийство". Подозреваемый заключен под стражу.