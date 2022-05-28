Покушавшийся на убийство мужчины в Алматы получил 10 лет лишения свободы

АЛМАТЫ. 27 МАЯ - Осужденный за покушение на убийство мужчины в Алматы приговорен к 10 годам лишения свободы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам города Алматы от 30.03.2022 года гражданин А. признан виновным за покушение на убийство с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 10 лет. Также осужден гражданин К., помогавший спрятать пистолет, которому был назначен условный срок наказания на 3 года и 6 месяцев", - сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.
Отмечается, что государственный обвинитель, не согласившись с чрезмерно мягким приговором в отношении лица, помогавшего скрыть следы особо тяжкого преступления, внес ходатайство о пересмотре приговора.
Апелляционная инстанция поддержала позицию прокурора и приговорила гражданина К. к реальному отбыванию лишения свободы", - проинформировали в пресс-службе.
По данным Генеральной прокуратуры, летом прошлого года на территории Алматинского ДЕПО обнаружен мужчина с пулевыми ранениями.
По раскрытию резонансного дела действовала межведомственная оперативно-следственная группа под руководством Семиреченской транспортной прокуратуры. Принятыми мерами совместно с транспортной полицией в совершении дерзкого преступления был изобличен и задержан гражданин А.", - сообщили в ведомстве.
Следствие установило, что преступник произвел в потерпевшего 4 выстрела, три из которых достигли цели.
Преступный умысел, вызванный неприязненными отношениями, не осуществился только благодаря действиям потерпевшего, который смог увернуться от первого выстрела направленного в его голову", - пояснили в прокуратуре.