Полицейские Костаная привлекли "Роскосмос" к расследованию убийства Дарьи Махортовой

Костанай. 16 августа. Kazakhstan Today - Полицейские Костаная привлекли "Роскосмос" к расследованию уголовного дела по факту убийства 18-летней Дарьи Махортовой, передает Kazakhstan Today.

"Привлечено более тысячи человек личного состава ДВД области. Был проведен полный подворный обход поселка Затобольск и города Костаная, близлежащей территории. Отработано 1248 лиц, состоящих на учете в Костанайском психиатрическом диспансере, 490 подучетных лиц. Проверено более 200 дачных домов садовых обществ. Проверено 740 трудовых мигрантов, состоящих на учете в управлении миграционной службы. С помощью аппаратно-программного комплекса "Автоураган" установлено, что в день совершения преступления по трассе Костанай - Затобольск всего следовало 3745 автомашин (с 09.00 до 23.00). В рамках международного взаимодействия отработан "Роскосмос", для получения фотографий со спутника, который систематически пролетает по геостационарной орбите над Костанайской областью. За время раскрытия преступления криминалистами совместно с сотрудниками других служб осмотрено 12 000 квадратных метров близлежащей территории. Изъято порядка 500 предметов, с которых изъято около 300 следов, по которым установлен ряд лиц, представляющих оперативный интерес для раскрытия преступления", - сообщили в пресс-службе ДВД.

В ходе кропотливой работы, по подозрению в убийстве 18-летней жительницы поселка Затобольск установлен и задержан 26-летний мужчина. Позже, при проведении следственных действий, полицейскими был установлен второй подозреваемый.

"В настоящее время оба подозреваемых арестованы, дали признательные показания, которые подтвердили на месте совершения преступления. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 99 УК РК "Убийство", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, 21 июля вечером девушка отправилась на пробежку, и домой больше не вернулась. Ее тело с признаками насильственной смерти было обнаружено на следующий день на обочине трассы.

Для раскрытия дела была создана специальная оперативно-следственная группа из числа наиболее опытных сотрудников департамента криминальной полиции Министерства внутренних дел РК, ДВД области и УВД Костаная. Группу лично возглавил начальник ДВД области генерал-майор полиции Б. Аймагамбетов. Ход расследования дела был взят на особый контроль.

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