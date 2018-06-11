Астана. 11 июня. Kazakhstan Today - Полиция Астаны ищет пострадавших от действий застройщика жилого комплекса "Куршевель", передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе ДВД Астаны, ведомство расследует уголовное дело в отношении учредителя и директора ТОО "Коттеджный городок Happy Village" Бактыгали Утегенова.

"Задержанный обманным путем, обещая построить малоэтажный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, расположенного по адресу: Астана, улица №Е 464, ЖК "Куршевель", путем заключения предварительного договора купли-продажи похищал денежные средства инвесторов", - рассказали в пресс-службе.

ДВД Астаны просит пострадавших от действий Бактыгали Утегенова обратиться по телефонам: 8(7172)71-60-58, 8701-120-26-05.

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