Полиция установила подозреваемых в убийстве инспектора "Охотзоопрома"

Астана. 16 января. Kazakhstan Today - Полиция установила всех подозреваемых в нападении на инспекторов "Охотзоопрома" и убийстве одного из них. Об этом сообщил пресс-секретарь министра внутренних дел РК Алмас Садубаев, передает корреспондент агентства.





На сегодняшний день в результате комплекса следственных действий установлены все лица, причастные к совершению преступления. В настоящее время проводится работа по их задержанию", - сообщил Садубаев.





Он также отметил, что по факту нападения на инспекторов следственным управлением департамента полиции Карагандинской области проводится досудебное расследование по части 2 статьи 99 УК (Убийство, совершенное группой лиц).





Садубаев также выразил соболезнования родным и близким инспектора, отметив, что он "погиб в неравной схватке с преступниками".





Напомним: сегодня заместитель генпрокурора Казахстана Андрей Лукин сообщил, что расследование убийства браконьерами инспектора "Охотзоопрома" находится на контроле генпрокурора и главы МВД.





Группа инспекторов Карагандинского РГКП "ПО "Охотзоопрома" 13 января обнаружила на территории Нуринского района пять отстрелянных туш сайгаков и свежие автомобильные следы. Инспекторы на двух машинах начали преследование браконьеров, но одна из машин отстала. Второй экипаж вскоре заметил две автомашины "Тойота-Ленд-Крузер" серебристого и белого цветов.





Инспекторам удалось догнать одну из преследуемых автомашин. Из нее вышли три человека спортивного телосложения с оружием и оказали активное сопротивление. Они избили двух инспекторов, изъяли из автомашины прибор GPS и ключи зажигания и скрылись. Без GPS избитые сотрудники не смогли "Охотзоопрома" не смогли сообщить свои координаты, что затруднило их поиск.





После обнаружения инспекторов доставили в городскую больницу Астаны. Инспектор Ерлан Нургалиев получил тяжелую черепно-мозговую травму и 15 января скончался в больнице. Инспектору Ницыку нанесены тяжелые телесные повреждения.





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