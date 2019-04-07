Полицейские Нур-Султана задержали подозреваемого в ограблении ломбарда

Нур-Султан. 6 апреля. Kazakhstan Today - Полицейские Нур-Султана задержали подозреваемого в совершении ограбления ломбарда, передает Kazakhstan Today.

3 апреля текущего года в полицию поступило сообщение о неизвестном, который в 14.00 зашел в помещение ломбарда по улице Гете и, угрожая сотруднице ломбарда предметом, похожим на оружие, потребовал отдать деньги. Забрав деньги, мужчина скрылся с места преступления", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Нур-Султана.

На раскрытие данного преступления был ориентирован личный состав столичного департамента и общественность.

5 апреля, около 17.00, в результате оперативных и слаженных действий стражей порядка, а также при содействии граждан установлен и задержан житель Акмолинской области по подозрению в совершении данного ограбления. По показаниям задержанного, ранее он заходил в данный ломбард, где обратил внимание на отсутствие физической охраны и спланировал это преступление. Проводится досудебное расследование. Вещественные доказательства изъяты", - проинформировали в ведомстве.

Установлено, что ранее он уже был судим за аналогичное преступление. Проверяется его причастность к другим ранее совершенным преступлениям. Граждан, пострадавших от противоправных действий данного гражданина, просим обращаться в ДП Нур-Султан по адресу: улица Бейбітшілік, 19 или позвонить по телефонам: 8 (7172) 71-61-51; 71-66-40 либо по номеру 102.

Напомним, в социальных сетях и мессенджере WhatsApp распространялось видео, где в помещении городского ломбарда неизвестный якобы взял заложников.

Комментируя видео, автор говорил о взятом заложнике, что не соответствует действительности. Департамент полиции Нур-Султана предупреждает об уголовной ответственности за распространение ложной информации. В соответствии со статьей 274 УК РК распространение заведомо ложной информации, создающей опасность нарушения общественного порядка или причинения, а также охраняемым законом интересам общества или государства с использованием СМИ или сетей телекоммуникаций наказывается штрафом в размере до 5000 МРП, либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок от двух до пяти лет", - отметили в полиции.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства