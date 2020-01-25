Полицейские перекрыли крупный канал поставки синтетического наркотика в Актау

Актау. 24 января. Kazakhstan Today - Полицейские перекрыли крупный канал поставки синтетического наркотика мефедрона в Актау, передает Kazakhstan Today.



"В Мангистауской области в результате двухнедельной оперативной разработки перекрыт крупный канал поставки синтетического наркотика мефедрона на территорию Актау. После получения сведений о поставке этого наркотика в Актау, были задержаны две гражданки Казахстана, у которых при себе и в арендуемой квартире изъята партия наркотика общим весом 96 граммов", - сообщили в пресс-службе МВД Казахстана.



По информации ведомства, в ходе допроса установлено, что задержанные приехали в Актау для изучения рынка сбыта наркотика и поиска оптовых покупателей.



"В дальнейшем, в результате комплекса оперативных мероприятий, на той же съемной квартире были задержаны еще два "гастролера", которые приехали в Актау для сбыта еще одной партии мефедрона. У них изъято 392 грамма синтетического наркотика. Молодые люди планировали наладить поставку мефедрона в Актау для дальнейшей оптовой продажи", - уточнили в МВД.



В отношении задержанных начато досудебное производство по части 3 статьи 297 Уголовнго кодекса (Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, либо сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору). Наказание предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.



При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.



При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства