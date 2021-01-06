Полицейские предупредили о мошенничестве в онлайн-магазинах

Тараз. 5 января. Kazakhstan Today - Полицейские разъяснили схему мошенничества в онлайн-магазинах, передает Kazakhstan Today.

Жамбылские полицейские предупреждают об учащении фактов мошенничества через поддельные сайты онлайн-магазинов.

Граждане размещают объявления о продаже какого-либо товара на сайте объявлений, после чего к нему под видом покупателя звонит злоумышленник, осведомляется о товаре и заявляет, что хочет купить его. Однако он находится в другом городе и готов оплатить официальную курьерскую службу данного сайта объявлений и в целях получения оплаты предлагает продавцу пройти по ссылке. Пройдя по ссылке, продавец обнаруживает точную копию сайта объявлений и, не сомневаясь, вводит данные своей карты, после нажатия кнопки "получить деньги" все деньги со счета продавца списываются", - разъяснили полицейские схему мошенничества.

Полицейские объяснили, что для отправки денежных средств не требуются полные данные с карты получателя, поэтому никому нельзя сообщать срок действия карты, данные ее владельца и трехзначный код с обратной стороны карты.

Категорически не рекомендуется отправлять фотографии карты посторонним лицам", - добавили в пресс-службе.

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