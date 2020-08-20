Шымкент. 19 августа. Kazakhstan Today - Полицейские Шымкента задержали серийную мошенницу, передает Kazakhstan Today.





1 июля в управление полиции Каратауского района Шымкента с заявлением обратился житель города. В своем заявлении он указал, что в апреле 2019 года гражданка А., пообещав помочь приобрести дом по госпрограмме, взяла у него деньги в сумме 2 500 000 тенге.

Как сообщает пресс-служба департамента полиции Шымкента, в отношении подозреваемой в полицию обратились еще 14 граждан. Женщина обещала жителям города помочь приобрести дома по государственной программе и брала деньги в крупном размере.

По данному факту начато расследование по пункту 4 части 3 статьи 190 УК РК. В результате оперативных мероприятий гражданка 1960 года рождения доставлена в полицию, в отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В настоящее время по уголовному делу ведется досудебное расследование.

Случаи мошенничества регистрируются по всей стране. Например, в Семее пенсионерка отдала лжецелительнице бриллиантовый набор за снятие порчи. Мошенник оформил микрокредиты на трех жительниц Нур-Султана.

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