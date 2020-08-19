Семей. 18 августа. Kazakhstan Today - В Семее пенсионерка отдала лжецелительнице бриллиантовый набор за снятие порчи, передает Kazakhstan Today.





В Центральный отдел полиции обратилась 66-летняя пенсионерка, сообщившая, что стала жертвой мошенницы.

Как сообщает Polisia.kz , пенсионерка рассказала, что неизвестная женщина в возрасте около 50 лет, находясь у нее дома, путем обмана и злоупотреблением доверием, под предлогом снятия порчи, завладела деньгами в размере 3000 долларов, 40000 тенге, а также бриллиантовым набором. Как выяснилось, нанесенный общий ущерб составил около двух миллионов тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские Семея установили личность мошенницы. Ею оказалась 48-летняя жительница Алматы. Задержанная в ходе допроса дала признательные показания. Вещественные доказательства изъяты.

Данный факт зарегистрирован в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 190 УК РК (Мошенничество).

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