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В Семее пенсионерка отдала лжецелительнице бриллиантовый набор за снятие порчи

18.08.2020, 21:12 5239
В Семее пенсионерка отдала лжецелительнице бриллиантовый набор за снятие порчи
Семей. 18 августа. Kazakhstan Today - В Семее пенсионерка отдала лжецелительнице бриллиантовый набор за снятие порчи, передает Kazakhstan Today.  

В Центральный отдел полиции обратилась 66-летняя пенсионерка, сообщившая, что стала жертвой мошенницы. 
 
Как сообщает Polisia.kz, пенсионерка рассказала, что неизвестная женщина в возрасте около 50 лет, находясь у нее дома, путем обмана и злоупотреблением доверием, под предлогом снятия порчи, завладела деньгами в размере 3000 долларов, 40000 тенге, а также бриллиантовым набором. Как выяснилось, нанесенный общий ущерб составил около двух миллионов тенге. 
 
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские Семея установили личность мошенницы. Ею оказалась 48-летняя жительница Алматы. Задержанная в ходе допроса дала признательные показания. Вещественные доказательства изъяты. 
 
Данный факт зарегистрирован в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 190 УК РК (Мошенничество).
 

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