Полицейские Тараза раскрыли по горячим следам убийство женщины

Тараз. 17 ноября. Kazakhstan Today -16 ноября в полицию обратился 42-летний мужчина с заявлением о том, что дома он обнаружил мать и супругу с ножевыми ранениями, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , прибывшие на место происшествия полицейские и медики констатировали смерть 42-летней женщины. Мать мужчины доставлена в реанимационное отделение Жамбылской областной больницы.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейскими по горячим следам задержан 40-летний житель села Пригородное Жамбылского района Жамбылской области, ранее судимый за убийство и изнасилование.

Задержанный дал признательные показания и рассказал, что ножевые ранения нанес в ходе совместного распития спиртных напитков, при внезапно возникшей ссоре.

По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 99 - части 1 статьи 24. Назначены ряд экспертиз. Вещественное доказательство изъято.

В минувшие выходные житель Костаная устроил поножовщину на улице. 7 ноября в Уральске мужчина проник в дом и зарезал хозяйку.

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